Лукашенко назвал вещи, в которых не разбирается
Белорусский лидер Александр Лукашенко на совещании с руководством совета министров заявил, что не сильно разбирается «в куреве и алкоголе». Об этом сообщает БелТА.
В ходе обсуждения вопроса жесточения лицензирования торговли электронными сигаретами он указал, что против того, чтобы «гробить свое здоровье».
«Я категорический противник как алкоголя, так и курения. Но курение - это ужас. Ну выпил там 100 грамм... Кто не пьёт? Пьют. А курить - гробить свое здоровье», - сказал президент республики.
Ранее Лукашенко назвал лопату и снег лучшими средствами для женской красоты, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
