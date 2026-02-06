Лукашенко назвал вещи, в которых не разбирается

В ходе обсуждения вопроса жесточения лицензирования торговли электронными сигаретами он указал, что против того, чтобы «гробить свое здоровье».

«Я категорический противник как алкоголя, так и курения. Но курение - это ужас. Ну выпил там 100 грамм... Кто не пьёт? Пьют. А курить - гробить свое здоровье», - сказал президент республики.

Ранее Лукашенко назвал лопату и снег лучшими средствами для женской красоты, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».