Мерц предостерег политиков от несогласованных контактов с Россией

Во время визита в Абу-Даби он предостерёг политиков от «принятия несогласованных отдельных мер» и «открытия параллельных переговорных каналов».

«Мы делаем это только согласованно с Украиной, мы делаем это согласованно с Америкой», — подчеркнул Мерц.

Ранее в западных СМИ появилась информация, что советник французского президента по вопросам внешней политики Эммануэль Бонн якобы прибыл в Москву для встречи с помощником российского лидера Юрием Ушаковым, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».