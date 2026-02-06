Мерц предостерег политиков от несогласованных контактов с Россией
Европа готова вести переговоры, в том числе с Россией, однако такие контакты должны быть согласованы. Об этом заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц.
Во время визита в Абу-Даби он предостерёг политиков от «принятия несогласованных отдельных мер» и «открытия параллельных переговорных каналов».
«Мы делаем это только согласованно с Украиной, мы делаем это согласованно с Америкой», — подчеркнул Мерц.
Ранее в западных СМИ появилась информация, что советник французского президента по вопросам внешней политики Эммануэль Бонн якобы прибыл в Москву для встречи с помощником российского лидера Юрием Ушаковым, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
