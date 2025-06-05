Кинокомпании братьев Андреасян, основанной Сариком и Гевондом Андреасяном, исполнилось пять лет. За эти годы студия представила множество разноплановых проектов – от сериала «Жизнь по вызову» для кинотеатра Kion, до экранизации романа А.С.Пушкина «Евгений Онегин». Андреасян также представил в кинотеатрах фильмы, рассчитанные на семейную аудиторию, включая картину «Домовенок Кузя», которая заработала в прокате более миллиарда рублей. Вместе с тем, режиссер известен не только фильмами, но и противоречивыми высказываниями. Однако, как подчеркнул Войтинский, за годы работы отношение киноиндустрии к Андреасяну поменялось.

«Мне всегда казалось, что Андреасян находит своего зрителя и правильно делает. Отношение киноиндустрии к нему часто продиктовано более элитарным запросом, который есть внутри профессиональной среды часто, но у зрителей его совершенно нет. Элитарный запрос в целом понятен, но на самом деле к индустрии это отношения не имеет, это все снобизм. Зрители ждут историй, которые Андреасян может ей дать. Он рассказчик, просто возможно не такой, каким его хотели бы видеть. Думаю, за годы этот режиссер заставил киноиндустрию уважать и принять себя, поскольку он невероятно трудолюбив, много снимает, ищет», - отметил он.