Путин поздравил Эрнста с 65-летием

Президент РФ Владимир Путин поздравил гендиректора «Первого канала» Константина Эрнста с 65-летием. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

В поздравительной телеграмме российский лидер отметил, что с именем Эрнста «связаны значимые страницы современного отечественного телевидения», а также «незабываемые творческие проекты».

«Коллеги, друзья и зрители ценят Ваш талант, исключительную работоспособность и преданность любимому делу», - указал Путин.

Глава государства пожелал Эрнсту «здоровья, успехов и новых достижений».

ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
