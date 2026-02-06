Путин поздравил Эрнста с 65-летием
Президент РФ Владимир Путин поздравил гендиректора «Первого канала» Константина Эрнста с 65-летием. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
В поздравительной телеграмме российский лидер отметил, что с именем Эрнста «связаны значимые страницы современного отечественного телевидения», а также «незабываемые творческие проекты».
«Коллеги, друзья и зрители ценят Ваш талант, исключительную работоспособность и преданность любимому делу», - указал Путин.
Глава государства пожелал Эрнсту «здоровья, успехов и новых достижений».
Ранее Путин поздравил со 100-летим юбилеем народного артиста РСФСР Владимира Заманского, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
