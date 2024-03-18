Фильм «Онегин» вновь возглавил российский кинопрокат
Фильм Сарика Андреасяна «Онегин» возглавил кинопрокат в России и СНГ 14 – 17 марта. Об этом сообщает портал kinobusiness.com.
За минувший уикенд лента заработала 170,5 млн рублей, общие сборы киноинтерпретации романа Александра Пушкина «Евгений Онегин» составили 567,8 млн. Неделей ранее картина возглавила кинопрокат в РФ и СНГ, заработав 336 млн рублей, напоминает телеканал «360».
Вторым среди лидеров проката (без учета РФ и СНГ) стал анимационный фильм «Кунг-фу панда 4», собравший 77 млн рублей (всего 271 млн). За ним следует спортивная мелодрама Юрия Хмельницкого «Лед 3», заработавшая за уикенд 59,7 млн. Общие сборы картины — 1,86 млрд.
Кроме того, в число лидеров проката вошли драма Ильи Казанкова «Позывной "Пассажир"» с 57,5 млн рублей и лента Михаила Локшина «Мастер и Маргарита» с 41,2 млн (общие сборы — 2,36 млрд).
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru