Первого заместителя главы Кубани уволят за мат в адрес спасателей
Глава Калининского района Кубани Виктор Кузьминов уволил своего первого заместителя Андрея Антоненко, сообщают «Известия».
Чиновник поплатился за грубое отношение к сотрудникам Спасотряда. Из заявления Кузьминова следует, что Антоненко, находясь на территории Спасотряда, допустил грубое и некорректное поведение по отношению к его сотрудникам. Глава района принял решение 12 января освободить первого заместителя от занимаемой должности.
Инцидент произошел 30 декабря 2025 года. Отмечается, что случившееся является недопустимым нарушением профессиональной этики, допущенным муниципальным служащим.
На видео, которое ранее появилось в интернете, Антоненко кричал на мужчину, угрожая ему и нецензурно выражаясь. Судя по речи чиновника, он мог находиться в состоянии алкогольного опьянения.
Ранее депутаты Кинельского района Самарской области приняли отставку главы муниципалитета Юрия Жидкова, которого ранее грубо отправил в отставку губернатор региона Вячеслав Федорищев, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
