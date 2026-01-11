СМИ: Власти США обсудили планы возможных ударов по Ирану

Представители американской администрации провели предварительные обсуждения того, как будет осуществлена возможная атака на Иран, сообщает The Wall Street Journal.

СМИ: В Иране поймали более 200 организаторов беспорядков

Президент США Дональд Трамп грозил нанести удары по территории страны в ответ на расстрел протестующих. Один из возможных вариантов атаки — крупномасштабный воздушный удар по нескольким военным целям в Иране. По данным издания, единого мнения по поводу действий Вашингтона пока нет. Обсуждение ударов — часть стандартного планирования. Признаков неминуемой атаки на Иран пока нет.

Трамп заявил, что США готовы помочь Ирану обрести свободу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СШАИран

