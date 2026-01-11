СМИ: Власти США обсудили планы возможных ударов по Ирану
Представители американской администрации провели предварительные обсуждения того, как будет осуществлена возможная атака на Иран, сообщает The Wall Street Journal.
Президент США Дональд Трамп грозил нанести удары по территории страны в ответ на расстрел протестующих. Один из возможных вариантов атаки — крупномасштабный воздушный удар по нескольким военным целям в Иране. По данным издания, единого мнения по поводу действий Вашингтона пока нет. Обсуждение ударов — часть стандартного планирования. Признаков неминуемой атаки на Иран пока нет.
Трамп заявил, что США готовы помочь Ирану обрести свободу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
