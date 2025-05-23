«О чем молчат театры»: Лучшие спектакли сезона не утолили жажду современных пьес
Григорий Заславский отметил спектакли Панкова и Женовача, Марина Дмитревская указала на Крестьянкина и Шерешевского, при этом театралов тревожит игнор властей, тайные списки и дефицит злободневных пьес.
Лучшие спектакли: От Панкова до Крестьянкина
Последними майскими спектаклями в большинстве театров завершается театральный сезон 2024-25. Несмотря на ряд проблем и неоднозначных экспериментов, театральный бум в стране продолжается, а билеты на большие премьеры молниеносно сметают.
Театральный обозреватель НСН Михаил Синтин, ректор ГИТИСа Григорий Заславский и главный редактор «Петербургского театрального журнала» Марина Дмитревская назвали лучшие спектакли сезона и оценили глубину перемен.
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На фоне театрального изобилия в столице, в которой немало театров с историей и громкими именами, в этом сезоне не нашлось спектакля, который был бы на голову выше остальных.
При этом ректор ГИТИСа Григорий Заславский считает, что лучшим спектаклем сезона в Москве стал «Курьер» Владимира Панкова, который внезапно для многих стал еще и новым худруком осиротевшего Ленкома.
Г.ЗАСЛАВСКИЙ: «Это был сезон замечательных спектаклей. Лучшей премьерой сезона стал спектакль «Курьер», который вышел в Центре драматургии и режиссуры. Это спектакль, который поставил Владимир Панков. И для меня его назначение на пост руководителя Ленкома кажется очень естественным и правильным. Мне кажется, что очень хорошим спектаклем стала недавняя премьера Сергея Женовача «Чехов. Вишневый садъ. Нет слов». И, наверное, все-таки я бы назвал еще «Гамлет» театра «Около» в постановке Дмитрия Погребничко».
Со своей стороны главный редактор «Петербургского театрального журнала» Марина Дмитревская назвала главные, на ее взгляд, спектакли северной столицы.
М.ДМИТРЕВСКАЯ: «В Петербурге в этом сезоне явным событием стал спектакль Дмитрия Крестьянкина (на фото) «Еще один Карл», посвященный Мейерхольду. Событием был спектакль Петра Шерешевского «Три» (который «Вешалка Синтина» включила в ТОП-3 спектаклей 2024 года) в Камерном театре Малыщицкого. Это «Три сестры», перенесенные в недавнюю, пандемийную ситуацию. Также отмечу спектакль Романа Габриа «Превращение» по Кафке в театре «Мастерская», спектакль Андрея Прикотенко «Обломов» на новой сцене Александринки с грандиозной ролью Обломова, которую сыграл Иван Трус, и спектакль Яны Туминой со студентами «Сутра золотого света», который они играли в восточных залах Эрмитажа весь год. Если за год набирается 5-6 вот таких серьезных событийных спектаклей - это уже неплохой сезон. В последние три года народ хлынул в театр. В Питере, как в старые времена, ездят на спектакли в Москву. Мне привозят группы московских зрителей, которые вдруг решили посмотреть «Братьев и сестер», которым исполнилось 40 лет, или «Холопов» в БДТ Андрея Могучего. Есть спектакли-хиты. Я вижу, как билеты расхватываются и в маленькие, и в большие театры. В этом смысле театр, конечно, живет».
М.СИНТИН: «Конечно, я бы добавил к московскому списку еще «Утиную охоту» в Вахтанговском театре в постановке Аскара Галимова и «Тартюф» в Театре наций в постановке Евгения Писарева, но этого все равно мало для такого мегаполиса, как Москва. Уходящий сезон показал, что театральная Москва все больше отстает от Петербурга, в том числе, и по числу удавшихся премьер. Отдельно стоит выделить появление и развитие независимых театральных площадок, как в Москве, так и в Петербурге. Там не боятся ставить современных авторов и экспериментировать, тем самым развивая русский театр. Особенно стоит выделить столичное пространство «Внутри», спектакли которого в значительной мере оживили московское театральное болото».
О чем молчат театры: Тайные списки и решения сверху
Однако блеск отдельных спектаклей не смог затмить ряд, проблем, которые удручают театральное сообщество. Многие эксперты «Вешалки Синтина» в течение театрального сезона с сожалением констатировали, что кабинетные небожители принимают кадровые решения и проводят реформы, не советуясь с представителями самого театра.
Ректор ГИТИСа Григорий Заславский также указал на эту проблему.
Г.ЗАСЛАВСКИЙ: «К сожалению, вообще ушли в прошлое традиции живого и естественного диалога с театральными деятелями. Выдающиеся режиссеры и руководители театров обо всех решениях узнают сверху, что называется, из газет, да еще и потом им не позволяют публично высказываться об этих, на мой взгляд, недоразумениях, мягко говоря».
М.СИНТИН: «Об этой проблеме говорили в этом году и другие наши эксперты: театральные критики, режиссеры и директора театров. Некоторые решения поражают. К примеру, назначения одного и того же деятеля определять художественную политику различных театров, часто конкурирующих между собой. Ещё хуже, когда под этим предлогом сливают несколько учреждений в одно».
По словам Марины Дмитревской, в этом сезоне с театральных афиш стали пропадать имена режиссеров.
М.ДМИТРЕВСКАЯ: «Театр живет в очень тяжелых условиях, потому что по-прежнему по рандомным и неясным причинам с афиш снимаются имена режиссеров. При этом бывает, что одном театре имя режиссера на афише есть, а в другом нет. Существуют какие-то списки, о которых все говорят. Театр существует в очень тревожной атмосфере. В театрах стали происходить приемки спектаклей. «Приемка» - это страшное слово советских лет. Лев Додин рассказывал, что когда они сдавали шесть раз спектакль «Дом» в 1980 году, им было уже, собственно, все равно, примут у них спектакль или нет - до такой степени они были вымотаны. Сейчас тоже начались эти приходы комиссий, чиновников».
Еще одной тенденцией уходящего сезона стал отказ театров от современной драматургии.
М.ДМИТРЕВСКАЯ: «Плохих спектаклей достаточно, проходных достаточно. Очень сузился репертуар. «Три сестры» и «Чайка», «Чайка» и «Три сестры», «Три сестры» и «Чайка». Из репертуара театров категорически пропадает современная драматургия».
М.СИНТИН: «Большие театры сейчас боятся брать современные пьесы. Эту тенденция видна невооруженным глазом. Дошло даже до того, что писатели и драматурги сами обратились к главе государства с просьбой создать новый театр, в котором могли бы ставится современные пьесы. Президент откликнулся на просьбу и поручил к 30 ноября создать в Москве театр, ориентированный на продвижение современной драматургии патриотической направленности. Другой вопрос – кто будет руководить новым учреждением и определять его художественную политику? Кому из драматургов позволят воплотить свое произведение на сцене нового столичного театра? Как будет производиться отбор? Каких режиссеров будут привлекать к постановкам? Пока вопросов больше, чем ответов. Да и одного театра современной драматургии на всю страну определенно недостаточно».
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Театральный проект НСН «Вешалка Синтина» выходит в эфире четырех радиостанций: «НАШЕго Радио», ROCK FM, Радио JAZZ и «Радио Родных Дорог».
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