«О чем молчат театры»: Лучшие спектакли сезона не утолили жажду современных пьес

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Последними майскими спектаклями в большинстве театров завершается театральный сезон 2024-25. Несмотря на ряд проблем и неоднозначных экспериментов, театральный бум в стране продолжается, а билеты на большие премьеры молниеносно сметают.

Театральный обозреватель НСН Михаил Синтин, ректор ГИТИСа Григорий Заславский и главный редактор «Петербургского театрального журнала» Марина Дмитревская назвали лучшие спектакли сезона и оценили глубину перемен.

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На фоне театрального изобилия в столице, в которой немало театров с историей и громкими именами, в этом сезоне не нашлось спектакля, который был бы на голову выше остальных.

При этом ректор ГИТИСа Григорий Заславский считает, что лучшим спектаклем сезона в Москве стал «Курьер» Владимира Панкова, который внезапно для многих стал еще и новым худруком осиротевшего Ленкома.

Г.ЗАСЛАВСКИЙ: «Это был сезон замечательных спектаклей. Лучшей премьерой сезона стал спектакль «Курьер», который вышел в Центре драматургии и режиссуры. Это спектакль, который поставил Владимир Панков. И для меня его назначение на пост руководителя Ленкома кажется очень естественным и правильным. Мне кажется, что очень хорошим спектаклем стала недавняя премьера Сергея Женовача «Чехов. Вишневый садъ. Нет слов». И, наверное, все-таки я бы назвал еще «Гамлет» театра «Около» в постановке Дмитрия Погребничко».

Со своей стороны главный редактор «Петербургского театрального журнала» Марина Дмитревская назвала главные, на ее взгляд, спектакли северной столицы.

М.ДМИТРЕВСКАЯ: «В Петербурге в этом сезоне явным событием стал спектакль Дмитрия Крестьянкина (на фото) «Еще один Карл», посвященный Мейерхольду. Событием был спектакль Петра Шерешевского «Три» (который «Вешалка Синтина» включила в ТОП-3 спектаклей 2024 года) в Камерном театре Малыщицкого. Это «Три сестры», перенесенные в недавнюю, пандемийную ситуацию. Также отмечу спектакль Романа Габриа «Превращение» по Кафке в театре «Мастерская», спектакль Андрея Прикотенко «Обломов» на новой сцене Александринки с грандиозной ролью Обломова, которую сыграл Иван Трус, и спектакль Яны Туминой со студентами «Сутра золотого света», который они играли в восточных залах Эрмитажа весь год. Если за год набирается 5-6 вот таких серьезных событийных спектаклей - это уже неплохой сезон. В последние три года народ хлынул в театр. В Питере, как в старые времена, ездят на спектакли в Москву. Мне привозят группы московских зрителей, которые вдруг решили посмотреть «Братьев и сестер», которым исполнилось 40 лет, или «Холопов» в БДТ Андрея Могучего. Есть спектакли-хиты. Я вижу, как билеты расхватываются и в маленькие, и в большие театры. В этом смысле театр, конечно, живет».

М.СИНТИН: «Конечно, я бы добавил к московскому списку еще «Утиную охоту» в Вахтанговском театре в постановке Аскара Галимова и «Тартюф» в Театре наций в постановке Евгения Писарева, но этого все равно мало для такого мегаполиса, как Москва. Уходящий сезон показал, что театральная Москва все больше отстает от Петербурга, в том числе, и по числу удавшихся премьер. Отдельно стоит выделить появление и развитие независимых театральных площадок, как в Москве, так и в Петербурге. Там не боятся ставить современных авторов и экспериментировать, тем самым развивая русский театр. Особенно стоит выделить столичное пространство «Внутри», спектакли которого в значительной мере оживили московское театральное болото».

