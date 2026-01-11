СМИ: Россиянка погибла при столкновении катера и траулера у берегов Пхукета
Россиянка погибла при столкновении скоростного катера и траулера у берегов Пхукета, сообщает Thairath.
18-летнюю туристку из РФ пытались спасти в больнице, куда ее доставили после инцидента. Всего пострадали 12 отдыхающих. Одного туриста доставили в медучреждение в тяжелом состоянии.
На борту находились 52 туриста и три члена экипажа. Авария произошла около 08:00 у острова Ко Кай. Скоростная лодка Korawich Marine 888 врезалась в траулер Pichai Samut 1. От удара нос судна развалился, катер перевернулся и ушёл под воду. Люди держались друг за друга и помогали выбраться. Спасатели быстро прибыли на место и эвакуировали пострадавших. Причины столкновения выясняют.
