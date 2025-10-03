Жизнь после Кехмана: Объединятся ли МХАТ с МХТ на фоне отставки со скандалом
Одного Хабенского не хватит на труппу из двухсот актеров, сказала в эфире НСН Ольга Галахова, Григорий Заславский счел сцену МХАТа слишком большой для театра Прилепина, а Эдуард Бояков вместо «возвращения» получил новый театр.
МХАТ без Кехмана: Прилепин или Хабенский?
Первой громкой отставкой нового театрального сезона стало таинственное увольнение Владимира Кехмана с поста генерального директора МХАТа имени Горького, повесившее в воздухе вопрос – а что будет с одним из важнейших столичных театров?
Тем временем Владимир Машков собрал в Москве театралов всей страны, чтобы рассказать им о новшествах национальной премии «Золотая Маска».
Театральный обозреватель НСН Михаил Синтин, ректор ГИТИСа Григорий Заславский и театральный критик Ольга Галахова оценили перспективы реинкарнации МХАТа, а главные режиссеры Малого театра и МАМТа Алексей Дубровский и Александр Титель разглядели плюсы трансформации «Золотой Маски».
***
Славная история Московского художественного театра началась в 1897 году со встречи Константина Станиславского и Владимира Немировича-Данченко в ресторане «Славянский базар». Однако в 1987 году он разделился на два театра, которые сегодня известны широкой публике как МХТ имени Чехова (в Камергерском переулке) и МХАТ имени Горького (на Тверском бульваре).
Многие россияне считают это недоразумением и путаются в аббревиатурах. На слуху больше МХТ под руководством Константина Хабенского, а МХАТ до недавних пор возглавляли Татьяна Доронина (президент) и Владимир Кехман (гендиректор), ставший этим летом главным героем громкого скандала с обысками, задержанием, уголовным делом, растратами и многомиллиардными долгами.
29 сентября ТАСС сообщил об увольнении Кехмана из МХАТа, ссылаясь на соответствующий приказ министра культуры, однако официального подтверждения этому пока нет, да и с сайта театра имя гендиректора пока не убрали. Тем не менее, театральное сообщество уже вовсю обсуждает будущее МХАТа.
Выдвигаются версии, что здание МХАТа на Тверском бульваре могут отдать Захару Прилепину под патриотический театр, который поручил создать президент России. Однако ректор ГИТИСа Григорий Заславский не верит в такую перспективу.
Г.ЗАСЛАВСКИЙ: «Мне кажется, что театр патриотической драмы по той концепции, которая сегодня существует, это во многом камерный театр. Это должен быть средний московский театр по размерам, а во МХАТе имени Горького даже малая сцена сопоставима с большими сценами других театров. Это тысячный зал. Скорее, это театр для музыкальных спектаклей по нынешним временам».
Другая версия – возможное объединение МХАТа с МХТ имени Чехова. Театральный критик Ольга Галахова считает, что одного Константина Хабенского просто не хватит на такое число актеров.
О.ГАЛАХОВА: «В Московском художественном театре труппа 100 человек, если не больше, плюс порядка 60 приглашенных артистов. В труппе МХАТа имени Горького тоже не меньше 100 актеров. Вот представьте - трупа 200 человек и один Хабенский на всех. Выгнать сто человек на улицу жалко, они не виноваты в тех неправильных решениях, которые принимались. Я бы скорее предложила оставить один Художественный театр, как это было при Станиславском и Немировиче-Данченко. Дальше я бы реформировала МХАТ имени Горького, убрав название «художественный театр», после чего попробовала для начала пригласить режиссёра, объявив соответствующий конкурс, связывать надежды не с директором, а с художественной идеей. В свое время у Эдуарда Боякова была идея эту сцену превратить в театр мюзикла. В конце концов он снова может подать заявку на конкурс».
Эдуард Бояков занимал во МХАТе пост худрука с 2018 года, однако сразу после назначения директором Кехмана, осенью 2021 года покинул театр. Через год он сообщил о создании негосударственного «Нового театра», а сегодня, 3 октября, Департамент культуры Москвы сообщил, что Бояков стал новым худруком Театра на Ордынке, вроде бы развеяв слухи о его возможном «возвращении» во МХАТ.
М.СИНТИН: «Многие надеялись, что ситуация с увольнением Кехмана могла бы привести к объединению МХАТа, который разделился на «доронинский» и «ефремовский» в конце 1980-х годов, но, как оказалось, не всё так просто. Руководство МХТ имени Чехова по этому поводу никак не проявило себя. Не было заявлений худрука Хабенского о том, что МХТ хочет и ждет воссоединения с МХАТом имени Горького или хотя бы имеет виды на здание на Тверском бульваре».
«Золотая Маска»: Как объять необъятное
Другой главной темой недели стала II Всероссийская конференция, посвященная развитию премии и фестиваля «Золотая Маска». В столицу съехались театралы со всей страны, а президент премии Владимир Машков рассказал об очередных новшествах. Он, в частности, предложил учитывать при выборе лауреатов результаты театральных фестивалей, проходящих в стране.
В.МАШКОВ: «У нас больше ста фестивалей по всей России. Было бы очень хорошо объединиться и понять, как каждый из них может обогатить национальную культуру. Иногда потрясающие мероприятия с замечательными артистами и постановками проходят в регионах, небольших городах, но знания о них не доходят, их проекты не номинируют. Мы будем говорить о том, чтобы фестивали тоже, а не только театры, имели возможности выдвинуть своих победителей. Тогда мы увидим самый объективный срез театрального искусства в том или ином году. Мое глубокое желание — стимулировать творческую конкуренцию. Я жду, чтобы она стала мощной. Тогда зрителю будет очень интересно».
М.СИНТИН: «Рассматривать спектакли – победители различных театральных фестивалей – идея хорошая. Для того, чтобы участвовать в конкурсе «Золотой Маски», театры должны сами подавать заявку на тот или иной спектакль, а делают это далеко не все. Например, ведущие театры Санкт-Петербурга - БДТ или Малый драматический театр – театр Европы не подают заявок на премии, поскольку вполне самодостаточны, и на их главных спектаклях всегда аншлаги. В результате в прошлом году за бортом национальной премии остались такие спектакли, как «Холопы» и «Палата №6», хотя их отмечали на других смотрах. Учитывая при определении лучших спектаклей страны результаты фестивалей, можно охватить и выдающиеся постановки, которые не были заявлены на получение «Золотой Маски», а были отмечены на других смотрах. Проблема в том, что фестивалей слишком много. Кто будет заниматься работой по отслеживанию всех театральных смотров? Потребуется создать и систему их ранжирования по значимости и объективности. На практике учитывать результаты всех фестивалей слишком трудно, тем более у нас даже точно никто не знает сколько их всего проходит в стране».
Ранее премия «Золотая маска» отказалась от индивидуальных премий актерам и режиссерам. Главный режиссер Малого театра Алексей Дубровский согласился, что лучше награждать спектакль, чем отдельных героев.
А.ДУБРОВСКИЙ: «Если спектакль получает премию, то действительно эту премию получают все: актеры, режиссер, художник, о ней могут говорить и сотрудники театра, и реквизиторы, и монтировщики. В изменении номинаций есть рациональное зерно, потому что театр – дело коллективное. Мы видим одного актера, но не будь за ним огромного количества людей, он бы не сыграл так, чтобы получить премию за выдающуюся игру. Мне кажется, это очень правильное решение», - подчеркнул он.
Со своей стороны, худрук оперной труппы и главный режиссер МАМТ имени Станиславского и Немировича-Данченко Александр Титель рад тому, что «Золотая Маска» добралась до региональных театров.
А.ТИТЕЛЬ: «Важность премии еще И в том, что она связывает все регионы, у нас единая многонациональная театральная семья. Буквально позавчера наш театр показал в Грозном "Евгения Онегина". Там был переполненный зал, 20 минут не отпускали артистов. Пушкин и Чайковский - кто может быть лучшими послами в регионы - от Калининграда до Владивостока?»
Ещё одной идей, которая обсуждалась на конференции, стало предложение награждать «Золотой Маской» не один спектакль, а сразу десять в каждой номинации.
М.СИНТИН: «Эта грандиозная задача потребует от экспертов и жюри «Золотой Маски» самоотверженной работы. Нужно будет выбрать десять драматических спектаклей большой формы, десять малой, ещё десять оперных спектаклей, десять балетов, десять музыкальный спектаклей, десять оперетт, десять кукольных постановок - и так каждый год. После такого числа лауреатов значение самой награды может существенно девальвироваться».
***
