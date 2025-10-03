1

Первой громкой отставкой нового театрального сезона стало таинственное увольнение Владимира Кехмана с поста генерального директора МХАТа имени Горького, повесившее в воздухе вопрос – а что будет с одним из важнейших столичных театров?

Тем временем Владимир Машков собрал в Москве театралов всей страны, чтобы рассказать им о новшествах национальной премии «Золотая Маска».

Театральный обозреватель НСН Михаил Синтин, ректор ГИТИСа Григорий Заславский и театральный критик Ольга Галахова оценили перспективы реинкарнации МХАТа, а главные режиссеры Малого театра и МАМТа Алексей Дубровский и Александр Титель разглядели плюсы трансформации «Золотой Маски».

Славная история Московского художественного театра началась в 1897 году со встречи Константина Станиславского и Владимира Немировича-Данченко в ресторане «Славянский базар». Однако в 1987 году он разделился на два театра, которые сегодня известны широкой публике как МХТ имени Чехова (в Камергерском переулке) и МХАТ имени Горького (на Тверском бульваре).

Многие россияне считают это недоразумением и путаются в аббревиатурах. На слуху больше МХТ под руководством Константина Хабенского, а МХАТ до недавних пор возглавляли Татьяна Доронина (президент) и Владимир Кехман (гендиректор), ставший этим летом главным героем громкого скандала с обысками, задержанием, уголовным делом, растратами и многомиллиардными долгами.

29 сентября ТАСС сообщил об увольнении Кехмана из МХАТа, ссылаясь на соответствующий приказ министра культуры, однако официального подтверждения этому пока нет, да и с сайта театра имя гендиректора пока не убрали. Тем не менее, театральное сообщество уже вовсю обсуждает будущее МХАТа.

Выдвигаются версии, что здание МХАТа на Тверском бульваре могут отдать Захару Прилепину под патриотический театр, который поручил создать президент России. Однако ректор ГИТИСа Григорий Заславский не верит в такую перспективу.

Г.ЗАСЛАВСКИЙ: «Мне кажется, что театр патриотической драмы по той концепции, которая сегодня существует, это во многом камерный театр. Это должен быть средний московский театр по размерам, а во МХАТе имени Горького даже малая сцена сопоставима с большими сценами других театров. Это тысячный зал. Скорее, это театр для музыкальных спектаклей по нынешним временам».

Другая версия – возможное объединение МХАТа с МХТ имени Чехова. Театральный критик Ольга Галахова считает, что одного Константина Хабенского просто не хватит на такое число актеров.

О.ГАЛАХОВА: «В Московском художественном театре труппа 100 человек, если не больше, плюс порядка 60 приглашенных артистов. В труппе МХАТа имени Горького тоже не меньше 100 актеров. Вот представьте - трупа 200 человек и один Хабенский на всех. Выгнать сто человек на улицу жалко, они не виноваты в тех неправильных решениях, которые принимались. Я бы скорее предложила оставить один Художественный театр, как это было при Станиславском и Немировиче-Данченко. Дальше я бы реформировала МХАТ имени Горького, убрав название «художественный театр», после чего попробовала для начала пригласить режиссёра, объявив соответствующий конкурс, связывать надежды не с директором, а с художественной идеей. В свое время у Эдуарда Боякова была идея эту сцену превратить в театр мюзикла. В конце концов он снова может подать заявку на конкурс».

Эдуард Бояков занимал во МХАТе пост худрука с 2018 года, однако сразу после назначения директором Кехмана, осенью 2021 года покинул театр. Через год он сообщил о создании негосударственного «Нового театра», а сегодня, 3 октября, Департамент культуры Москвы сообщил, что Бояков стал новым худруком Театра на Ордынке, вроде бы развеяв слухи о его возможном «возвращении» во МХАТ.

М.СИНТИН: «Многие надеялись, что ситуация с увольнением Кехмана могла бы привести к объединению МХАТа, который разделился на «доронинский» и «ефремовский» в конце 1980-х годов, но, как оказалось, не всё так просто. Руководство МХТ имени Чехова по этому поводу никак не проявило себя. Не было заявлений худрука Хабенского о том, что МХТ хочет и ждет воссоединения с МХАТом имени Горького или хотя бы имеет виды на здание на Тверском бульваре».

