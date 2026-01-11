Стала известна дата выхода в прокат фильма «Чебурашка 3»

По его словам, франшиза превратилась в настоящую новогоднюю традицию для россиян. Решение закономерно: вторая часть, покорившая миллионы сердец, демонстрирует феноменальные результаты.

Преодолев рубеж в 1 млрд рублей уже на второй день, к восьмому дню проката она набрала 4 млрд. «Чебурашка 2» оставил далеко позади «Буратино» и «Простоквашино» как по сборам, так и по количеству зрителей. Однако, как отмечает Илоян, говорить о четвёртой или пятой частях пока рано.

Картина успела установить несколько рекордов. Так, «Чебурашка-2» вошел в тройку самых кассовых фильмов России. Ленте удалось превзойти результат главного кассового лидера прошлого года — картины Игоря Волошина «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича». Этот фильм, по данным ЕАИС, смог собрать более 3,3 млрд рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

