Умер сооснователь группы «Grateful Dead» Боб Вейр
Умер один из основателей американской рок-группы «Grateful Dead», гитарист и автор песен Боб Вейр. Об этом сообщает газета «The New York Times» со ссылкой на семью знаменитости.
Музыканту было 78 лет. Родственники гитариста рассказали, что он умер из-за проблем с легкими. Известно, что летом 2025 года у него диагностировали рак.
В 2024 году Боб Вейр и группа «Grateful Dead» стали лауреатами премии Центра Кеннеди. Кроме этого музыкант также получил «Грэмми» за вклад в развитие музыки.
После ухода из «Grateful Dead» Вейр играл и в других коллективах, в том числе в «RatDog», «Kingfish», а также в «Bobby and the Midnites». В последнее время он выступал с группой «Bobby Weir & Wolf Bros», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- 2 рейсовых автобуса столкнулись на Дмитровском шоссе в Москве
- С 1 марта в РФ срок оплаты услуг ЖКХ перенесут на пять дней
- В Колумбии в авиакатастрофе погибли певец Йеисон Хименес и его группа
- Умер сооснователь группы «Grateful Dead» Боб Вейр
- Сборы киносказки «Буратино» превысили 2 млрд рублей
- Губернатор: Одна из пострадавших при атаке ВСУ на Воронеж скончалась
- Трамп потребовал подготовить план вторжения в Гренландию
- Первого заместителя главы Кубани уволят за мат в адрес спасателей
- В Воронеже при атаке дронов «Чаклун-В» пострадали 4 человека
- СМИ: Россиянка погибла при столкновении катера и траулера у берегов Пхукета
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru