Умер сооснователь группы «Grateful Dead» Боб Вейр

Умер один из основателей американской рок-группы «Grateful Dead», гитарист и автор песен Боб Вейр. Об этом сообщает газета «The New York Times» со ссылкой на семью знаменитости.

Музыканту было 78 лет. Родственники гитариста рассказали, что он умер из-за проблем с легкими. Известно, что летом 2025 года у него диагностировали рак.