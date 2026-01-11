Умер сооснователь группы «Grateful Dead» Боб Вейр

Умер один из основателей американской рок-группы «Grateful Dead», гитарист и автор песен Боб Вейр. Об этом сообщает газета «The New York Times» со ссылкой на семью знаменитости.

Музыканту было 78 лет. Родственники гитариста рассказали, что он умер из-за проблем с легкими. Известно, что летом 2025 года у него диагностировали рак.

В 2024 году Боб Вейр и группа «Grateful Dead» стали лауреатами премии Центра Кеннеди. Кроме этого музыкант также получил «Грэмми» за вклад в развитие музыки.

После ухода из «Grateful Dead» Вейр играл и в других коллективах, в том числе в «RatDog», «Kingfish», а также в «Bobby and the Midnites». В последнее время он выступал с группой «Bobby Weir & Wolf Bros», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС
