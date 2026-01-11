СМИ: Программу доступного арендного жилья расширят на всю Россию

Российские власти готовят предложения по масштабированию программы доступного арендного жилья за пределы Дальневосточного федерального округа, сообщает ТАСС.

Риелторы объяснили рекордный рост рынка аренды жилья в Москве

В настоящее время программа предполагает, что первые пять лет арендаторы платят только треть от стоимости найма, после чего сумма постепенно увеличивается к десятому году проживания. Квартиры покупаются «ДОМ.РФ» с готовой отделкой и мебелью и передаются региональным операторам, а льготная ставка аренды обеспечивается за счет субсидий из федерального бюджета и бюджетов субъектов.

Ранее в Общественной палате предложили развивать льготную аренду жилья для молодых семей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Александр Иванов
