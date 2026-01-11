СМИ: Программу доступного арендного жилья расширят на всю Россию

В настоящее время программа предполагает, что первые пять лет арендаторы платят только треть от стоимости найма, после чего сумма постепенно увеличивается к десятому году проживания. Квартиры покупаются «ДОМ.РФ» с готовой отделкой и мебелью и передаются региональным операторам, а льготная ставка аренды обеспечивается за счет субсидий из федерального бюджета и бюджетов субъектов.

Ранее в Общественной палате предложили развивать льготную аренду жилья для молодых семей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

