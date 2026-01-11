Губернатор: Одна из пострадавших при атаке ВСУ на Воронеж скончалась

В Воронеже в реанимации одной из больниц скончалась молодая женщина, которая была ранена накануне во время атаки беспилотников ВСУ. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Воронежской области Александр Гусев.

Вечером 10 января ВСУ беспилотниками типа «Чаклун-В» атаковали Воронежский регион, в результате чего там пострадали четыре человека. Погибшая женщина была одной из раненных в тот день.

Губернатор рассказал, что мирная жительница, пострадавшая в результате падении обломков БПЛА ВСУ на один из частных домов, умерла ночью в реанимации. Гусев уточнил, что врачи успели сделать операцию и боролись за ее жизнь, но ранения оказались слишком тяжелыми.