Губернатор: Одна из пострадавших при атаке ВСУ на Воронеж скончалась
В Воронеже в реанимации одной из больниц скончалась молодая женщина, которая была ранена накануне во время атаки беспилотников ВСУ. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Воронежской области Александр Гусев.
Вечером 10 января ВСУ беспилотниками типа «Чаклун-В» атаковали Воронежский регион, в результате чего там пострадали четыре человека. Погибшая женщина была одной из раненных в тот день.
Губернатор рассказал, что мирная жительница, пострадавшая в результате падении обломков БПЛА ВСУ на один из частных домов, умерла ночью в реанимации. Гусев уточнил, что врачи успели сделать операцию и боролись за ее жизнь, но ранения оказались слишком тяжелыми.
Чиновник отметил, что в настоящий момент в больнице остается только одна раненая, еще двоих пострадавших после оказания медпомощи отпустили на амбулаторное лечение.
По словам Гусева, Воронеж подвергся одной из самых сильных атак с помощью беспилотников с начала СВО. Губернатор рассказал, что в городе повреждены уже свыше десяти многоквартирных домов, в том числе один нежилой, столько же частных домов, гимназия и несколько административных зданий. Чиновник добавил, что сотрудники мэрии и оперативных служб продолжают работать на местах ЧП.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в Волгоградской области из-за атаки БПЛА ВСУ загорелась нефтебаза.
