«Бесогон вместо Голливуда»: Грозит ли «идеологизация» российскому кино
Экс-глава Минкультуры попросил Михалкова «быть везде», Екатеринбург встретил «Брата» аплодисментами, а кинопрокатчики с надеждой ждут премьеру «Финника».
Глава российской делегации на переговорах с Украиной, помощник президента и экс-министр культуры Владимир Мединский сделал в четверг ряд заявлений о российском кино и культуре.
В частности, он похвалил проект «Бесогон» Никиты Михалкова предложил перевести его на иностранные языки и выкладывать во всех соцсетях.
Тем временем в Екатеринбурге выстроилась очередь на премьерный показ культового фильма Алексея Балабанова «Брат», отмечающего в этом году 25-летие.
МЕДИНСКИЙ КАЕТСЯ
Мединский, занимавший пост министра культуры с 2012 по 2020 годы, выступая на заседании межведомственной комиссии по историческому просвещению, посетовал, что в свое время не дожал российское кино с "правильной" идейной стороны.
Он напомнил, что в бытность министром его «все эти восемь лет клевали за излишнюю идеологизированность».
«Я вот теперь каюсь, что недоидеологизировал. Не доделал, когда была возможность», - признал помощник президента.
По его мнению, те, кто снимает на государственные деньги фильмы, очерняющие историю России и День Победы, – «хуже, чем предатели».
Мединский также отметил, что в то время, когда «обрезают все каналы донесения правды до мира», ее рупором должен стать авторский проект Никиты Михалкова «Бесогон».
«Я очень рад, что появилась идея, еще не осуществленная, видимо, до конца, - переводить "Бесогон" на иностранные языки. Надо его выкладывать во всех сетях и продвигать, потому что правду вовне сейчас нести крайне тяжело», - сказал экс-министр.
Он высказал мнение, что выпуски «Бесогона», «переведенные на максимум языков, должны быть везде, везде, везде». «Мы вас очень об этом просим», - обратился Мединский к Михалкову, который недавно был заочно арестован властями Украины.
Помощник президента также подчеркнул, что сегодня надо мобилизовать деятельность Минкультуры для «объективного освещения истории России» и «противодействия информационной агрессии Запада».
«БРАТА» ВСТРЕЧАЮТ АПЛОДИСМЕНТАМИ
На фоне ухода из России голливудских кинокомпаний и прощания с блокбастерами, возникли идеи заменить их российским, советским, азиатским или некоммерческим кино.
Кинокритик Давид Шнейдеров в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» высказывал сомнения, что россияне пойдут в кинотеатры на «Брат» или «Брат-2».
«"Холоп" – понимаю, "Салют 7" – человек десять придут посмотреть. Но кто придет смотреть в кино "Брат" и "Брат-2", мне не понятно. А вот откуда Минкульт возьмет иностранные фильмы? Хотя, конечно, есть Индия, есть Южная Корея, есть наш лучший друг и брат Китай, и Турция. Но что-то мне подсказывает, что коммерческого успеха эти фильмы иметь не будут», - говорил Шнейдеров.
Однако жители Екатеринбурга придерживаются другого мнения.
К 25-летию балабановского «Брата» в кинотеатрах уральской столицы решили снова выпустить в прокат обе части фильма с Сергеем Бодровым-младшим. Премьера прошла 23 марта вечером и, по данным Ura.ru, на нее выстроились очереди.
«Перед показом первой части культового фильма „Брат“ зрителям пришлось постоять в очереди, чтобы зайти в кинозал. Во время просмотра зрители смеялись над шутками, подпевали, а в конце обоих киносеансов раздались аплодисменты», — рассказал корреспондент издания.
Он отметил, что фильм показали параллельно в двух залах, один из которых был полностью забит зрителями.
По данным издания «Екатеринбург онлайн», фильм начали смотреть при свете, а после финальных кадров в зале раздались аплодисменты.
«Зал был заполнен больше чем наполовину. «Брат» и «Брат-2» вышли в 1997 и 2000 годах, и половина сидящих в кинозале — ровесники фильмов, не заставшие их премьеру. Вторая половина — те, для кого 90-е и выход дилогии были временем юности. Шли екатеринбуржцы на показ за ностальгией», - описало происходящее издание.
БУКА, ФИНИК И ГЛЮКОЗА
Помимо фильмов «Холоп» и «Салют 7» режиссера Клима Шипенко озвучивались планы показывать в российских кинотеатрах спортивную драму «Движение вверх» Антона Мегердичева, рассказывающую о легендарной олимпийской победе советских баскетболистов над США, и комедию «Батя» с Владимиром Вдовиченковым, сыгравшим в своей время Фила в знаменитой «Бригаде».
Режиссер и продюсер Юрий Грымов заявил накануне, что готов бесплатно отдать кинотеатрам пять своих картин, в том числе «недавний эксперимент, «Анна Каренина», который еще не был в прокате».
«Мосфильм» предлагал кинотеатрам повторно выпустить в прокат 12 старых российских картин, в том числе «Вий», «Солярис» и «Сталкер», однако это испугало Давида Шнейдерова.
«Я боюсь, что не придет никто! Это странная попытка спасти утопающего. Люди привыкли к качественным звуку, изображению, спецэффектам. А тот же старый «Вий» не сравнить с «Вием», который создал Олег Степченко по уровню спецэффектов и динамики. Архаичное советское кино можно смотреть только по телевизору, на каких-то других носителях – но дома. В связи с этим я в большом горе. У меня абсолютно апокалиптические ожидания от всего», - признался кинокритик НСН.
А вот председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская, разгромившая в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» деятелей культуры, сбежавших за рубеж, настроена более оптимистично.
По ее мнению, «уход Disney из России – это шанс возродить детский кинематограф в стране».
Вполне возможно, что именно мультики позволят России как-то заполнить «голливудский пробел».
Главные ожидания российских кинопрокатчиков от грядущего уикенда связаны с мультфильмом «Финник» Дениса Чернова и семейным фильмом «Моя ужасная сестра» с участием певицы Глюк’oZы, премьеры которых состоятся 24 марта.
По данным издания «Бюллетень кинопрокатчика», у «Финика» наблюдаются очень внушительные предпродажи, которые значительно выше показателей мультфильма «Ганзель, Гретель и агентство магии», вышедшего в прокат марте прошлого года, а также таких аналогов, как «Щенячий патруль в кино» и «Кощей. Начало».
Кроме того, в четверг стало известно, что российский мультфильм «Бука. Мое любимое чудище», прокатчиком которого должна была стать ушедшая из России Sony Pictures, все-таки покажут в нашей стране 28 апреля, его выпустит компания «Вольга».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,7 млн+0 / сут.
Умерли
367 тыс.+0 / сут.
Выздоровели
16,6 млн+0 / сут.
- ФСБ задержала террористов в Уфе
- Боррель предупредил о дисбалансе из-за союза России и Китая
- Польского генерала послали в школу. В России напомнили историю Калининграда
- Минобороны России опубликовало кадры уничтожения «Искандером» украинского «Бука»
- В правительство направлен проект предоставления отсрочки от армии IT-специалистам
- Путин подписал новый закон об антикризисных мерах налоговой поддержки
- В Минобороны РФ предупредили об украинских фейках про вызов в военкоматы
- Орбан возразил Зеленскому насчет нежелания Венгрии расширять санкции против России
- Уйти, чтобы, вернуться? Россия отвечает на бегство иностранных компаний
- Медведев заявил, что приостановившие работу в России компании вернутся, но с потерями
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru