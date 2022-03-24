«Бесогон вместо Голливуда»: Грозит ли «идеологизация» российскому кино

МЕДИНСКИЙ КАЕТСЯ

Мединский, занимавший пост министра культуры с 2012 по 2020 годы, выступая на заседании межведомственной комиссии по историческому просвещению, посетовал, что в свое время не дожал российское кино с "правильной" идейной стороны.

Он напомнил, что в бытность министром его «все эти восемь лет клевали за излишнюю идеологизированность».

«Я вот теперь каюсь, что недоидеологизировал. Не доделал, когда была возможность», - признал помощник президента.

По его мнению, те, кто снимает на государственные деньги фильмы, очерняющие историю России и День Победы, – «хуже, чем предатели».

Мединский также отметил, что в то время, когда «обрезают все каналы донесения правды до мира», ее рупором должен стать авторский проект Никиты Михалкова «Бесогон».

«Я очень рад, что появилась идея, еще не осуществленная, видимо, до конца, - переводить "Бесогон" на иностранные языки. Надо его выкладывать во всех сетях и продвигать, потому что правду вовне сейчас нести крайне тяжело», - сказал экс-министр.

Он высказал мнение, что выпуски «Бесогона», «переведенные на максимум языков, должны быть везде, везде, везде». «Мы вас очень об этом просим», - обратился Мединский к Михалкову, который недавно был заочно арестован властями Украины.

Помощник президента также подчеркнул, что сегодня надо мобилизовать деятельность Минкультуры для «объективного освещения истории России» и «противодействия информационной агрессии Запада».