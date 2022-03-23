Грымов выразил готовность бесплатно отдать свои фильмы в кинотеатры

Режиссер и продюсер Юрий Грымов заявил, что готов бесплатно отдать свои фильмы в прокат кинотеатров для поддержки бизнеса.

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По словам Грымова, он готов передать в кинотеатры свои пять картин, в том числе «недавний эксперимент, «Анна Каренина», который еще не был в прокате.

Режиссер также призвал пользоваться возможностью и показать на большом экране корейские, японские, европейские фильмы, в частности, он назвал Иоселиани. «Пусть зритель увидит что-то кроме компьютерных супергеройских блокбастеров», - подчеркнул режиссер.

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ФОТО: пресс-служба театра "Модерн"
ТЕГИ:Юрий Грымов
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