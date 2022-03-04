На Украине заочно арестован режиссер Михалков
Российский режиссер Никита Михалков заочно арестован по решению суда Украины по подозрению в «посягательстве на территориальную целостность» страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на генпрокурора Украины Ирину Венедиктову.
По словам Венедиктовой, суд разрешил задержать Михалкова «для доставки в украинский суд для избрания меры пресечения как подозреваемому». Как заявила генпрокурор, Михалкова могут задержать «при пересечении любого цивилизационного государства».
Венедиктова добавила, что процедура по запуску режиссера в международный розыск уже началась.
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