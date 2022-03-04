На Украине заочно арестован режиссер Михалков

По словам Венедиктовой, суд разрешил задержать Михалкова «для доставки в украинский суд для избрания меры пресечения как подозреваемому». Как заявила генпрокурор, Михалкова могут задержать «при пересечении любого цивилизационного государства».

Венедиктова добавила, что процедура по запуску режиссера в международный розыск уже началась.



