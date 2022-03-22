Шнейдеров: Кто пойдет в кинотеатр на «Брат» и «Брат-2»?
Кинокритик специально для НСН подготовил обзор главных, на его взгляд, новостей сферы кино
Умерла кинорежиссер-документалист Марина Голдовская
Кинорежиссер-документалист Марина Голдовская умерла на 81-м году жизни, сообщил режиссер, президент фестиваля «Артдокфест» Виталий Манский.
Давид Шнейдеров: «Грустная новость. Марина Голдовская вырастила замечательного сына - режиссера и продюсера Сергея Ливнева, который снял, практически посвященный ей фильм «Ван Гоги». В ленте говорится о взаимоотношениях отца и сына, но изначально должно было быть о взаимоотношениях сына и матери. Светлая память Марине», - сказал критик.
Минкультуры предложило официально отмечать День российской анимации
Министерство культуры приступило к общественному обсуждению проекта указа президента "Об установлении Дня российской анимации", его предлагают отмечать 8 апреля, сообщает пресс-служба ведомства.
Давид Шнейдеров: «Наконец-то! Российская анимация, кстати, в отличие от российского коммерческого игрового кино, пользуется огромной популярностью в мире. К сожалению, в этом году не смог попасть на вручение премии «Оскар» номинант этой премии, автор мультфильма «Боксбалет». Но тем не менее, день российской анимации отмечать давно пора, это блистательная область кино», - резюмировал собеседник.
На «Ленфильме» украли цилиндр из фильма "Приключения принца Флоризеля"
Нетрезвый посетитель культурно-выставочного центра киностудии «Ленфильм» разбил витрину и украл цилиндр Олега Даля из ленты «Приключения принца Флоризеля».
Давид Шнейдеров: «Трагическая новость. Конечно, посетитель культурного центра был нетрезв! А как же иначе! А если кто-то не видел, то "Приключения принца Флоризеля" блистательный фильм, в нем совершенно невероятный Олег Даль, обязательно найдите в сети и получите огромное-огромное удовольствие», - отметил он.
Минкультуры: зрители в России увидят и отечественное, и зарубежное кино
Зрители в России смогут увидеть как отечественное, так и зарубежное кино. Об этом рассказала директор департамента кинематографии и цифрового развития Минкультуры Российской Федерации Светлана Максимченко. По ее словам, "иностранные фильмы не исчезнут с экранов кинотеатров". "Продолжатся показы авторских художественных и документальных картин — не только российского, но и иностранного производства. Также на большой экран вернутся популярные ленты отечественного и мирового кинематографа. Например, "Брат" и "Брат 2" Алексея Балабанова, "Холоп" и "Салют 7" Клима Шипенко, многие любимые зрителем мультфильмы и семейные картины", — приводятся слова директора департамента в Telegram-канале "Объясняем.рф".
Давид Шнейдеров: «"Холоп" – понимаю, "Салют 7" – человек десять придут посмотреть. Но кто придет смотреть в кино «Брат» и «Брат-2», мне не понятно. А вот откуда Минкульт возьмет иностранные фильмы? Хотя, конечно, есть Индия, есть Южная Корея, есть наш лучший друг и брат Китай и Турция. Но что-то мне подсказывает, что коммерческого успеха эти фильмы иметь не будут», - предположил кинокритик Радиоточке НСН.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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