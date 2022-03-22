Шнейдеров: Кто пойдет в кинотеатр на «Брат» и «Брат-2»?

Давид Шнейдеров: «"Холоп" – понимаю, "Салют 7" – человек десять придут посмотреть. Но кто придет смотреть в кино «Брат» и «Брат-2», мне не понятно. А вот откуда Минкульт возьмет иностранные фильмы? Хотя, конечно, есть Индия, есть Южная Корея, есть наш лучший друг и брат Китай и Турция. Но что-то мне подсказывает, что коммерческого успеха эти фильмы иметь не будут», - предположил кинокритик Радиоточке НСН.

