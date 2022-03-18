«Никто не придет!»: Шнейдеров испугался советского «Вия» в прокате российских кинотеатров
Кинокритик Давид Шнейдеров считает, что заменить западные фильмы в российских кинотеатрах сможет азиатское кино.
На старые советские фильмы в кинотеатры никто не пойдет, такое кино годится только для домашнего просмотра. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил кинокритик Давид Шнейдеров.
Ранее «Мосфильм» предложил кинотеатрам повторно выпустить в прокат 12 старых российских картин, в том числе «Вий», «Солярис», «Сталкер» и другие. Кинокомпания планирует расширить этот список. Отмечается, что все картины прошли цифровую реставрацию изображения и звука. Шнейдеров считает это провальной идеей.
«Я боюсь, что не придет никто! Это странная попытка спасти утопающего. Люди привыкли к качественным звуку, изображению, спецэффектам. А тот же старый «Вий» не сравнить с «Вием», который создал Олег Степченко по уровню спецэффектов и динамики. Архаичное советское кино можно смотреть только по телевизору, на каких-то других носителях – но дома. В связи с этим я в большом горе. У меня абсолютно апокалиптические ожидания от всего», - отметил он.
При этом Шнейдеров рекомендовал российским зрителям обратить внимание на другие иностранные фильмы.
«Как люди не хотели смотреть российское кино, нет никаких предпосылок к тому, что они захотят это сделать. Возможно, следует обратить внимание на азиатский кинематограф: китайский и индийский», - заключил кинокритик.
Ранее Давид Шнейдеров в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что в большинстве своем российские фильмы коммерчески провальные и не смогут компенсировать прокатчикам потерю голливудского кино.
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