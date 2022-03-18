«Никто не придет!»: Шнейдеров испугался советского «Вия» в прокате российских кинотеатров

На старые советские фильмы в кинотеатры никто не пойдет, такое кино годится только для домашнего просмотра. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил кинокритик Давид Шнейдеров.

Ранее «Мосфильм» предложил кинотеатрам повторно выпустить в прокат 12 старых российских картин, в том числе «Вий», «Солярис», «Сталкер» и другие. Кинокомпания планирует расширить этот список. Отмечается, что все картины прошли цифровую реставрацию изображения и звука. Шнейдеров считает это провальной идеей.