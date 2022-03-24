Мединский призвал продвигать проект Михалкова «Бесогон»

«Поэтому ваши выпуски, переведенные на максимум языков, должны быть везде, везде, везде. Мы вас очень об этом просим», - добавил он, обращаясь к Михалкову.

Ранее российский режиссер Никита Михалков был заочно арестован по решению суда Украины по подозрению в «посягательстве на территориальную целостность» страны.







