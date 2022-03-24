Мединский призвал продвигать проект Михалкова «Бесогон»
Помощник президента Владимир Мединский призвал перевести телепрограмму Никиты Михалкова «Бесогон» на иностранные языки и продвигать в соцсетях, передает РИА Новости.
По его словам, это поможет в борьбе с антироссийскими фейками.
Мединский подчеркнул, что «правду вовне сейчас нести крайне тяжело», так как на западе ограничивают все российские каналы.
«Поэтому ваши выпуски, переведенные на максимум языков, должны быть везде, везде, везде. Мы вас очень об этом просим», - добавил он, обращаясь к Михалкову.
Ранее российский режиссер Никита Михалков был заочно арестован по решению суда Украины по подозрению в «посягательстве на территориальную целостность» страны.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,7 млн+0 / сут.
Умерли
367 тыс.+0 / сут.
Выздоровели
16,6 млн+0 / сут.
- В Минобороны РФ предупредили об украинских фейках про вызов в военкоматы
- Орбан возразил Зеленскому насчет нежелания Венгрии расширять санкции против России
- Уйти, чтобы, вернуться? Россия отвечает на бегство иностранных компаний
- Медведев заявил, что приостановившие работу в России компании вернутся, но с потерями
- МИД России прокомментировал притязание Польши на Калининград
- Медведев назвал цель переговоров делегаций России и Украины
- В России госпитализировали 4 275 человек с коронавирусом за сутки
- Захарова отреагировала на высказывание Макрона о карикатурах от посольства России в Париже
- Российские вертолеты Ка-52 уничтожили цели на Украине без входа в зону поражения ПВО ВСУ
- В ДНР в обращении будут рубль и украинская гривна
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru