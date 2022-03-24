Мединский призвал продвигать проект Михалкова «Бесогон»

Помощник президента Владимир Мединский призвал перевести телепрограмму Никиты Михалкова «Бесогон» на иностранные языки и продвигать в соцсетях, передает РИА Новости.

По его словам, это поможет в борьбе с антироссийскими фейками.

Мединский подчеркнул, что «правду вовне сейчас нести крайне тяжело», так как на западе ограничивают все российские каналы.

Мединский: На кону сегодня существование России

«Поэтому ваши выпуски, переведенные на максимум языков, должны быть везде, везде, везде. Мы вас очень об этом просим», - добавил он, обращаясь к Михалкову.

Ранее российский режиссер Никита Михалков был заочно арестован по решению суда Украины по подозрению в «посягательстве на территориальную целостность» страны.



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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ФейкВладимир МединскийНикита Михалков
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