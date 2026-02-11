В Канаде в результате стрельбы в школе погибли 10 человек

Стрельба произошла в старшей школе в провинции Британская Колумбия на западе Канады, погибли десять человек. Об этом сообщил телеканал CBC News.

«Подтверждена гибель десяти человек после стрельбы в Тамблер Ридж», — отмечает СМИ.

По данным канала, шестерых погибших обнаружили в школе, один человек умер по дороге в больницу, еще двое были найдены в жилом доме, по данным полиции, эти инциденты связаны. В результате ЧП также пострадали 25 человек.

Отмечается, что подозреваемый в нападении покончил с собой. Его мотивы пока не установлены.

Ранее в Баку ученик частного лицея выстрелил из охотничьего ружья в учителя математики. Педагога госпитализировали, пишет 360.ru.

