Вашингтон запретил Москве участвовать в сделках с нефтью Венесуэлы

Американское Министерство финансов выдало лицензию на операции с нефтью Венесуэлы, которая запрещает любые транзакции с участием лиц и компаний из России, Ирана, Северной Кореи и Кубы, сказано в документе, сообщает «Коммерсант».

Лавров: Всем запрещают покупать российскую нефть

Также лицензия блокирует операции с юридическими лицами из Венесуэлы и США, которые прямо или косвенно принадлежат или контролируются структурами из КНР, либо являются совместными предприятиями с ними.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российские компании пытаются вытеснить из Венесуэлы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Каролина Кабрал
ТЕГИ:КубаКНДРИранСШАРоссияВенесуэла

