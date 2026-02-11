Вашингтон запретил Москве участвовать в сделках с нефтью Венесуэлы
Американское Министерство финансов выдало лицензию на операции с нефтью Венесуэлы, которая запрещает любые транзакции с участием лиц и компаний из России, Ирана, Северной Кореи и Кубы, сказано в документе, сообщает «Коммерсант».
Также лицензия блокирует операции с юридическими лицами из Венесуэлы и США, которые прямо или косвенно принадлежат или контролируются структурами из КНР, либо являются совместными предприятиями с ними.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российские компании пытаются вытеснить из Венесуэлы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Самой высокооплачиваемой профессией в России в январе стал сварщик
- Вашингтон запретил Москве участвовать в сделках с нефтью Венесуэлы
- СМИ: Владелец «Вкусно - и точка» не верит в возвращение McDonald's в Россию
- Песков: Путин не использует мессенджеры, только спецсвязь
- РСПП: Японский бизнес готов вернуться в Россию
- В Госдуме перечислили возможные темы для разговора президентов РФ и Франции
- Стало известно о технических контактах РФ и ФРГ
- В Госдуме предложили обязать работодателей платить работникам 100% зарплаты при простоях
- СМИ: Рыночная ипотека недоступна для 83% россиян
- Лавров напомнил о кривлянии Зеленского на переговорах в 2019 году
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru