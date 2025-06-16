От шлягера до символа: В кинотеатрах выходит мистический «Белый пароход»
Специальный корреспондент НСН побывал на московской премьере первого в России углеродно-нейтрального фильма и узнал, что экологичный подход к съемкам может обойтись небольшой авторской команде в миллион рублей.
Режиссер Инга Шепелева на московской премьере своего дебютного фильма «Белый пароход» рассказала, что сначала придумала название и образ, и лишь затем познакомилась с одноименной советской композицией в исполнении Ларисы Мондрус, которая органично вписалась в картину. На событии присутствовал и специальный корреспондент НСН.
В широкий прокат мистическая драма выходит с 19 июня, дистрибьютором ленты в России выступает кинокомпания К24. Авторская картина расскажет историю любви, которая разворачивается на фоне перестройки. По сюжету в якутский город из Москвы пребывает новый директор музыкальной школы, который вовлекается в противостояние с руководительницей детского хора Мартой Григорьевной. Сценарий фильма основан на одноименной повести Шепелевой, которую она написала 15 лет назад. По ее словам, культурное противостояние героев находит отражение и в названии.
«Изначально "Белый пароход" - советский шлягер, произведение, которое никак не может быть в центре космоса главной героини. Оно никогда бы там не появилось, если бы у народа не отняли песни и опыт, которые исконно там стояли. Пустота заполняется тем, что есть, иногда шлягерами, иногда чем-то еще. Кроме того, белый пароход – перевернутый колониальный символ: на нем приезжают туземцы и спасают людей от каких-то бед. В фильме мы сделали пароход исходным местом, а приезжий пытается его изменить», - рассказала она.
В фильме задействовано множество непрофессиональных актеров. К примеру, роль главной героини, руководительницы детского хора Марты Григорьевной, на экране воплотила местная жительница Элла Соколова, которая тоже является учителем музыки. По словам режиссера, знакомство с главной героиней произошло случайно в рамках открытого кастинга.
«Мне показался кинематографичным образ некой зацикленности, когда постоянно происходит одно и то же, и некий микрокосмос мира главной героини держится в равновесии. В Якутске был обширный кастинг среди музыкантов, к нам пришел мальчик, привел свою учительницу. Когда я увидела Эллу, поняла, что с ней можно работать, поскольку ее характер диаметрально противоположен характеру героини. Эта была полуигра для меня и для нее, мы взяли и перевернули ее. Получилось интереснее и проще – она не была собой, при этом ничего не играла, просто переворачивала собственную природу, мне кажется, получилось гармонично», - заявила Шепелева.
Съемки проекта проходили в Якутии в экстремальных условиях, в одну из смен температура опустилась до -57 градусов. Среди прочего картина стала первым в России углеродно-нейтральным фильмом и получила Гран-при конкурса экологичного кинопроизводства «Зеленый экран».
«Мы посчитали наш углеродный след, весь урон, который нанесли окружающей среде. Потом все возместили с помощью высадки деревьев. Плюс мы использовали многоразовую посуду, сортировали мусор. Все костюмы и декорации, которые есть в фильме, - вторичное, переработанное либо переделанное. Мы ничего не утилизировали и ничего не выкидывали просто так», - пояснила режиссер.
В свою очередь продюсер проекта Жан Просянов подчеркнул, что это привело к дополнительным расходам, однако, по его словам, такая практика в итоге оправдывает себя.
«У тебя есть еще один цех, тебе надо заставить съемочную группу послушать пару лекций, у нас это стоило около миллиона рублей. В итоге вы немножко экономите. Учитывая все "за" и "против" я буду стараться использовать эту практику и передавать. Думаю – будущее за этим», - сообщил он.
Фильм «Белый пароход» создан при поддержке Министерства культуры РФ и фонда «Кинопрайм». Картина участвовала в основном конкурсе Фестиваля актуального российского кино «Маяк» и был отобран в программу Международного кинофестиваля в Сан-Паулу. Одним из сопродюсеров проекта выступил Степан Бурнашев.
Ранее в разговоре с «Радиоточкой НСН» он отмечал, что жители Якутии с особым интересом относятся к проектам, которые снимают в республике, что помогает фильмам получить хорошую кассу.
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