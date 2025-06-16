В свою очередь продюсер проекта Жан Просянов подчеркнул, что это привело к дополнительным расходам, однако, по его словам, такая практика в итоге оправдывает себя.

«У тебя есть еще один цех, тебе надо заставить съемочную группу послушать пару лекций, у нас это стоило около миллиона рублей. В итоге вы немножко экономите. Учитывая все "за" и "против" я буду стараться использовать эту практику и передавать. Думаю – будущее за этим», - сообщил он.

Фильм «Белый пароход» создан при поддержке Министерства культуры РФ и фонда «Кинопрайм». Картина участвовала в основном конкурсе Фестиваля актуального российского кино «Маяк» и был отобран в программу Международного кинофестиваля в Сан-Паулу. Одним из сопродюсеров проекта выступил Степан Бурнашев.

Ранее в разговоре с «Радиоточкой НСН» он отмечал, что жители Якутии с особым интересом относятся к проектам, которые снимают в республике, что помогает фильмам получить хорошую кассу.

