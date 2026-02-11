РСПП: Японский бизнес готов вернуться в Россию

По его словам, бизнес из Японии ждет сигнал от США и своего правительства. В настоящее время у Японии есть несколько проектов, которые «стоят на низком старте». «Только одно исключение у японцев — энергетика. А всё остальное пока заморожено», — указал Шохи. Имеются проекты со времен экс-премьера Японии Синдзо Абэ, многие из которых были в «продвинутом» состоянии до 2022 года.

План Абэ из восьми пунктов, который был представлен президенту РФ Владимиру Путину в Сочи в 2016 году, включал, в том числе развитие промышленности на Дальнем Востоке, формирование там условий для увеличения экспорта на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона, сотрудничество в области медицины, передовых технологий, расширение контактов между предприятиями малого и среднего бизнеса.

Ранее премьер-министр Японии Санаэ Такаити заявил, что Токио по-прежнему нацелен на решение территориального вопроса по островам Кунашир, Шикотан, Итуруп, Хабомаи и заключение мирного договора с Россией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

