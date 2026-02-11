«Марсель» объявил об уходе главного тренера Де Дзерби
Главный тренер французского футбольного клуба «Марсель» Роберто Де Дзерби покинул свой пост. Об этом сообщили в пресс-службе команды.
Стороны приняли решение о прекращении сотрудничества по обоюдному согласию по итогам встречи с участием наставника, владельца, президента, спортивного директора клуба.
«Это было трудное... решение, принятое после тщательного обдумывания и в интересах клуба, чтобы справиться со спортивными задачами заключительного отрезка сезона», - подчеркнули в пресс-службе.
«Марсель» поблагодарил тренера за его вклад и профессионализм.
Роберто Де Дзерби 46 лет, итальянский специалист возглавлял клуб с июня 2024 года.
Ранее испанский футбольный клуб «Реал Мадрид» сменил главного тренера, наставником команды вместо Хаби Алонсо стал Альваро Арбелоа, пишет Ura.ru.
