«Марсель» объявил об уходе главного тренера Де Дзерби

Главный тренер французского футбольного клуба «Марсель» Роберто Де Дзерби покинул свой пост. Об этом сообщили в пресс-службе команды.

Стороны приняли решение о прекращении сотрудничества по обоюдному согласию по итогам встречи с участием наставника, владельца, президента, спортивного директора клуба.

«Это было трудное... решение, принятое после тщательного обдумывания и в интересах клуба, чтобы справиться со спортивными задачами заключительного отрезка сезона», - подчеркнули в пресс-службе.

«Марсель» поблагодарил тренера за его вклад и профессионализм.

Роберто Де Дзерби 46 лет, итальянский специалист возглавлял клуб с июня 2024 года.

