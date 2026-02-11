Песков: Путин не использует мессенджеры, только спецсвязь

Российский лидер Владимир Путин придерживается только защищенных каналов связи для своих коммуникаций, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.

Песков прокомментировал замедление Telegram

По его словам, глава государства избегает общедоступных мессенджеров. «Президент не пользуется мессенджерами. Только специальной связью», — отметил пресс-секретарь.

Ранее во время совещания Путина раздался звонок по телефону спецсвязи. О том, кто звонил президенту, ничего неизвестно, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

