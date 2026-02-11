В Венесуэле опровергли данные о поставке нефти в Израиль

Вице-президент Венесуэлы по коммуникациям, культуре, туризму Мигель Анхель Перес Пирела опроверг данные о поставке нефти из республики в Израиль. Об этом чиновник написал в Telegram-канале.

Перес Пирела назвал эти сведения «фейком».

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Венесуэла якобы направила партию нефти в Израиль впервые с 2020 года. По данным СМИ, сырье предназначалось крупнейшему израильскому нефтепереработчику Bazan Group.

Между тем министерство финансов США опубликовало генеральную лицензию, позволяющую проводить операции с венесуэльской нефтью, пишет Ura.ru.

ФОТО: РИА Новости/Алексей Мальгавко
