В Венесуэле опровергли данные о поставке нефти в Израиль

СМИ: Зеленский может объявить о планах провести президентские выборы 24 февраля Песков: Россия намерена обсуждать возможные пути оказания помощи Кубе Десять человек погибли в результате стрельбы в канадской провинции Британская Колумбия Количество нападений пиратов на гражданские суда стало рекордным за пять лет В России фиксируется дефицит капибар