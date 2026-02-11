Над регионами России за ночь сбили 108 украинских беспилотников
Дежурные средства ПВО за ночь нейтрализовали над регионами России 108 украинских беспилотников. Об этом говорится в сообщении Минобороны.
«С 23.00 10 февраля до 7.00 11 февраля... перехвачено и уничтожено 108 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — отметили в ведомстве.
Военные сбили 49 дронов в Волгоградской области, 29 – в Ростовской, по семь -в Саратовской области и над водами Черного моря. Кроме того, три беспилотника уничтожили над Астраханской областью, по два – над Брянской областью, Калмыкией и Татарстаном.
Еще по одному БПЛА ликвидировали в Белгородской, Воронежской, Курской, Тульской областях, над Крымом и Северной Осетией, а также над акваторией Азовского моря.
Ранее в Волгограде при атаке беспилотников произошло возгорание на территории завода, пишет 360.ru.
