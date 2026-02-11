Лавров: Россия не получала мирного плана по Украине из 20 пунктов

«Сейчас они размахивают неким "документом" из 20 пунктов, который нам никто ни официально, ни неофициально не передавал», - отметил глава МИД.

Как напомнил Лавров, содержание плана частично утекало в СМИ.

По словам министра, на основе достигнутых на Аляске пониманий после саммита президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа можно было оперативно согласовать окончательный договор об урегулировании конфликта. Однако этот документ несколько раз «перелопатили».

Ранее Лавров рассказал, что в Анкоридже Москва приняла предложение Вашингтона для решения украинской проблемы, однако вместо сотрудничества США ввели новые санкции, пишет 360.ru.

