Лавров: Россия не получала мирного плана по Украине из 20 пунктов

Россия не получала мирный план по урегулированию на Украине из 20 пунктов. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью для проекта «Эмпатия Манучи».

СМИ: Зеленский озвучил 20 пунктов мирного плана по Украине

«Сейчас они размахивают неким "документом" из 20 пунктов, который нам никто ни официально, ни неофициально не передавал», - отметил глава МИД.

Как напомнил Лавров, содержание плана частично утекало в СМИ.

По словам министра, на основе достигнутых на Аляске пониманий после саммита президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа можно было оперативно согласовать окончательный договор об урегулировании конфликта. Однако этот документ несколько раз «перелопатили».

Ранее Лавров рассказал, что в Анкоридже Москва приняла предложение Вашингтона для решения украинской проблемы, однако вместо сотрудничества США ввели новые санкции, пишет 360.ru.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / Валерий Шарифулин
ТЕГИ:МИД РФСергей Лавров

Горячие новости

Все новости

партнеры