Самой высокооплачиваемой профессией в России в январе стал сварщик
Наиболее высокооплачиваемыми вакансиями в январе стали сварщик, дата-сайентист и DevOps-инженер. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные сервиса hh.ru.
Как отметила директор по исследованиям hh.ru Мария Игнатова, в первый месяц года медиана предлагаемых зарплат в вакансиях сварщиков составляла 267 300 рублей, дата-сайентистов — 250 000 рублей, DevOps-инженеров — 216 800 рублей. За январь сервис предложил соискателям около 160 тысяч вакансий с зарплатой более 200 тысяч рублей. Это на 109% выше аналогичного показателя 2025 года.
«Также в топ-5 вошли агенты по недвижимости (203 000 рублей) и геологи (197 900 рублей)», — указала Игнатова.
Предложения для таких работников стали в среднем в 2,5-3 раза выше, чем медианная предлагаемая зарплата в России в целом, которая в январе оценивалась в 81 310 рублей. По словам эксперта в лидеры по уровню оплаты труда чаще всего попадают дефицитные специальности и профессии, которые предполагают работу вахтой либо в сложных климатических условиях.
В 2025 году профессия сварщика стала одной из наиболее востребованных и высокооплачиваемых в России, специалистам предлагали зарплату от 165 до 270 тысяч рублей, напоминает 360.ru.
Самой высокооплачиваемой профессией в России в январе стал сварщик
