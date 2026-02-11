СМИ: Владелец «Вкусно - и точка» не верит в возвращение McDonald's в Россию
Американской сети ресторанов быстрого питания McDonald's, которая покинула российский рынок в 2022 году, вряд ли будет выгодно обратно выкупать свой бизнес в РФ, сообщает РБК со ссылкой на покупателя ее ресторанов и владельца сети «Вкусно - и точка» Александра Говора.
«У нас с ними есть определенные договоренности, они подписаны», — указал он. Отмечается, что американская компания не предпринимает шагов для возвращения.
Говор указал, что его компания неоднократно выходила на McDonald's, но компании «запрещено разговаривать с российской» компанией.
Ранее McDonald's зарегистрировала в РФ одноименный товарный знак, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
