По словам собеседницы НСН, на передел рынка и формирование привычки кинохождения в летний период может потребоваться до пяти лет.

«Возможно, постепенно франшизы раскачают лето, но не раньше, чем лет через пять. Раньше в июне-июле выходили голливудские большие анимационные и семейные проекты, и народ ходил в кинотеатры. На рынке российских проектов лето, к сожалению, еще не раскачано, как время, когда нужно приезжать с дач, речек и прудов, чтобы смотреть кино. Наверное, это будет работать, если представлять большое кино в такие даты регулярно. Уже состоявшимся брендам, таким, как "Холоп" и даже "Пальма", будет полегче стартовать летом, чем новым фильмом. Летние сборы зависят от множества факторов. Нюансов много, тут скорее надо укреплять веру людей в наш кинематограф», - отметила Клибанова.

Первая часть «Холопа» вышла в декабре 2019 году, сборы фильма в кинотеатрах превысили три миллиарда рублей, что сделало его самой кассовой картиной на момент выхода, позже этот рекорд побил «Чебурашка» (общие сборы 6,7 миллиарда рублей). «Холоп 2», представленный в 2024 году, заработал в кинотеатрах 3,8 миллиарда рублей.



Ранее председатель Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Алексей Воронков в беседе с «Радиоточкой НСН» назвал выход третьих частей кинофраншиз летом правильным шагом, который поможет равномерно распределить по году большие релизы. По его словам, кинотеатры давно предлагают внедрить практику, чтобы все фильмы, которые создаются при государственной поддержке, выходили в летний период, когда на больших экранах не хватает зрительского контента.

