«Она была в ужасе!»: Пригожин защитил Анну Асти от хейта из-за «голой вечеринки»

«Нельзя устраивать охоту на ведьм. Мы должны защитить интересы государства и бороться со злом, но не надо бороться с людьми, которые относятся к нам с уважением и лояльно. Если они совершили ошибку, надо дать им возможность ее исправить. Но в моем понимании Асти не совершила ошибку и не сделала ничего плохого. Если она куда-то вынужденно уехала от давления, то понять ее можно. Профессия артиста очень стрессовая. Это иллюзия, что если артист гастролирует, его узнают и приходят к нему на концерты, то он купается в шоколаде. Анна Асти во время случившихся событий находилась в России и ни одного плохого слова не говорила ни в чей адрес. Она ничего не делает плохого в нашей стране, но зачем бить всех подряд? Я не вижу смысла куда-то ее гнать», - заключил собеседник НСН.

Со своей стороны, представители Анны Асти не ответили на запрос НСН с просьбой подтвердить или опровергнуть информацию о том, что она уехала за рубеж.

Эксперты музыкально индустрии, опрошенные в преддверии нового года Telegram-каналом «Радиоточка НСН», называли Анну Асти главной артисткой 2023 года.

