«Она была в ужасе!»: Пригожин защитил Анну Асти от хейта из-за «голой вечеринки»
Иосиф Пригожин рассказал в эфире НСН о встрече с Анной Асти в самолете сразу после скандальной вечеринки и допустил, что она могла покинуть Россию из-за стресса.
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в интервью НСН призвал прекратить преследование певицы Анны Асти, на коммерческой основе выступавшей на «голой вечеринке» блогера Насти Ивлеевой.
После этого мероприятия был отменен новогодний концерт исполнительницы в Барвихе. По данным Telegram-канала Mash, певица сейчас покинула Россию, планирует «перезимовать» за рубежом, а в марте вернуться к концертной деятельности.
«Она же выступала за деньги на вечеринке, в такой ситуации мог оказаться любой! С точки зрения работы, она приехала на коммерческую вечеринку, ей заплатили деньги, она выступила и ничего плохого не сделала. Она же не может встать и уйти. Ей в голову не могло прийти и задать вопрос: "А что, у вас кто-то будет с бриллиантами на заднице?" Она точно к этому не готовилась. Я с ней летел на следующий день на самолете в Минск, у нее был концерт. Мы случайно встретились и она с ужасом мне рассказывала всю эту историю. Конечно, она была расстроена и наверняка даже за деньги бы отказалась там выступать, потому что ее популярность сегодня на самом высоком уровне. Сегодня среди певиц она №1 в России», - сказал Пригожин.
По его мнению, Асти не совершала ошибку, при этом ее отъезд за рубеж можно объяснить стрессом из-за повышенного давления.
«Нельзя устраивать охоту на ведьм. Мы должны защитить интересы государства и бороться со злом, но не надо бороться с людьми, которые относятся к нам с уважением и лояльно. Если они совершили ошибку, надо дать им возможность ее исправить. Но в моем понимании Асти не совершила ошибку и не сделала ничего плохого. Если она куда-то вынужденно уехала от давления, то понять ее можно. Профессия артиста очень стрессовая. Это иллюзия, что если артист гастролирует, его узнают и приходят к нему на концерты, то он купается в шоколаде. Анна Асти во время случившихся событий находилась в России и ни одного плохого слова не говорила ни в чей адрес. Она ничего не делает плохого в нашей стране, но зачем бить всех подряд? Я не вижу смысла куда-то ее гнать», - заключил собеседник НСН.
Со своей стороны, представители Анны Асти не ответили на запрос НСН с просьбой подтвердить или опровергнуть информацию о том, что она уехала за рубеж.
Эксперты музыкально индустрии, опрошенные в преддверии нового года Telegram-каналом «Радиоточка НСН», называли Анну Асти главной артисткой 2023 года.
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