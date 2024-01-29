«Весной - в армию!»: Адвокат Vacio о будущем музыканта

Vacio признан годным к военной службе. Екатеринбургский военкомат не призвал музыканта из-за проблем со здоровьем, однако сотрудники столичных военкоматов сочли, что его физическое состояние позволяет пройти службу в рядах российской армии.

«Будут призывать, весной пойдет в армию. Пока идет комиссия. Будет служить там, куда Родина пошлет. Куда призывают – туда и пойдет, там не выбирают. В зависимости от категории годности, она еще не определена. За границу не сбежит, не испугается. Почетная обязанность каждого гражданина Российской Федерации – службу пройдет!», - сказал Попов.

Ранее Таганский суд Москвы принял к производству иск на миллиард долларов с требованием компенсации за «голую вечеринку», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

