«Весной - в армию!»: Адвокат Vacio о будущем музыканта
Сейчас скандальный артист проходит комиссию, которая определяет его категорию годности, рассказал НСН адвокат артиста Роман Попов.
Рэпер Vacio (настоящее имя - Николай Васильев), оскандалившийся после «голой вечеринки» блогера Анастасии Ивлеевой, сегодня проходит комиссию, которая определит его категорию годности. Об этом рассказал НСН его адвокат Роман Попов.
Vacio признан годным к военной службе. Екатеринбургский военкомат не призвал музыканта из-за проблем со здоровьем, однако сотрудники столичных военкоматов сочли, что его физическое состояние позволяет пройти службу в рядах российской армии.
«Будут призывать, весной пойдет в армию. Пока идет комиссия. Будет служить там, куда Родина пошлет. Куда призывают – туда и пойдет, там не выбирают. В зависимости от категории годности, она еще не определена. За границу не сбежит, не испугается. Почетная обязанность каждого гражданина Российской Федерации – службу пройдет!», - сказал Попов.
Ранее Таганский суд Москвы принял к производству иск на миллиард долларов с требованием компенсации за «голую вечеринку», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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