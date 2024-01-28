Михалков заявил, что не рассказывал Путину о «голой» вечеринке Ивлеевой

Режиссер Никита Михалков прокомментировал сообщения о том, что он якобы рассказал президенту России Владимиру Путину о «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой в московском клубе «Мутабор».

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По словам актера, он не считает необходимым обсуждать с президентом подобные темы.

«В те нечастые возможности встречи и разговора с президентом, уверяю Вас, у нас есть более интересные и важные темы для обсуждения», - написал режиссер в Telegram-канале «Бесогон».

Сообщение о том, что Михалков поставил Путина в известность о «голой» вечеринке опубликовала в своем Telegram-канале Ксения Собчак. Журналистка ссылалась на два анонимных источника.

Скандальная вечеринка в клубе «Мутабор» прошла в конце декабря. В числе прочих на ней присутствовали Филипп Киркоров, Дима Билан и Лолита Милявская, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Даничев
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