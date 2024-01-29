«Достойный старт!»: «Мастеру и Маргарите» предрекли 2 млрд рублей сборов

«Так или иначе, «Мастер и Маргарита» - это первый крупнейший фильм постновогоднего проката, который индустрия очень ждала. «Холоп» и «Бременские музыканты» не могут работать вечно, все равно свои основные деньги они собрали, добирать в прокате они будут очень немного. У «Мастера и Маргариты» очень достойный старт. Да, наверное индустрия хотела бы видеть уикенд по планке 500 млн, может быть, даже больше. Но то, что это лучший российский фильм за последние много лет, в этом у большинства сомнений нет. Он сделан потрясающе с точки зрения игры актеров, эффектов, уровень постановки ошеломляет. Фильму вполне по силам преодолеть кассовые сборы в два миллиарда рублей или, по крайней мере, к этому приблизиться», - сказал Исаев.

Он также отметил, что «Мастер и Маргарита» будет «крепко держаться» в прокате в феврале, даже несмотря на выход фильма «Лед-3».

«Через две недели выходит «Лед-3». Опять же, молодые актеры... Непонятно, как зритель пойдет на уже полюбившуюся франшизу, но с учетом того, что в главных ролях неизвестные имена. Петров и Аронова все-таки на вторых ролях. Будет интересно посмотреть, как аудитория отреагирует на такую конфигурацию. «Мастер и Маргарита» будет держаться в прокате на протяжении февральских уикендов достаточно крепко», - резюмировал собеседник НСН.

Ранее сообщалось, что предпродажи билетов на фильм «Мастер и Маргарита» составили 34,9 миллиона рублей. Результат картины режиссера Михаила Локшина стал рекордным со времен фильма «Вызов» с предпродажами на сумму 49,36 миллиона рублей, передает «Радиоточка НСН».

