«Достойный старт!»: «Мастеру и Маргарите» предрекли 2 млрд рублей сборов
Старт картины в 428 млн рублей достойный, однако индустрия ожидала результата в 500 млн, отметил в эфире НСН Роман Исаев.
Фильм «Мастер и Маргарита» способен преодолеть кассовые сборы в два млрд рублей или приблизиться к этому показателю, заявил член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК), создатель и руководитель направления АВК’PRO Роман Исаев в интервью НСН.
Ранее сообщалось, что фильм «Мастер и Маргарита» по роману Михаила Булгакова возглавил российский кинопрокат в первые выходные после премьеры. За четыре дня в РФ и СНГ он собрал 428 млн рублей, подсчитал портал «Кинобизнес». В тройке лидеров остались «Бременские музыканты» (123 млн рублей) и «Холоп 2» (122,5 млн рублей).
«Так или иначе, «Мастер и Маргарита» - это первый крупнейший фильм постновогоднего проката, который индустрия очень ждала. «Холоп» и «Бременские музыканты» не могут работать вечно, все равно свои основные деньги они собрали, добирать в прокате они будут очень немного. У «Мастера и Маргариты» очень достойный старт. Да, наверное индустрия хотела бы видеть уикенд по планке 500 млн, может быть, даже больше. Но то, что это лучший российский фильм за последние много лет, в этом у большинства сомнений нет. Он сделан потрясающе с точки зрения игры актеров, эффектов, уровень постановки ошеломляет. Фильму вполне по силам преодолеть кассовые сборы в два миллиарда рублей или, по крайней мере, к этому приблизиться», - сказал Исаев.
Он также отметил, что «Мастер и Маргарита» будет «крепко держаться» в прокате в феврале, даже несмотря на выход фильма «Лед-3».
«Через две недели выходит «Лед-3». Опять же, молодые актеры... Непонятно, как зритель пойдет на уже полюбившуюся франшизу, но с учетом того, что в главных ролях неизвестные имена. Петров и Аронова все-таки на вторых ролях. Будет интересно посмотреть, как аудитория отреагирует на такую конфигурацию. «Мастер и Маргарита» будет держаться в прокате на протяжении февральских уикендов достаточно крепко», - резюмировал собеседник НСН.
Ранее сообщалось, что предпродажи билетов на фильм «Мастер и Маргарита» составили 34,9 миллиона рублей. Результат картины режиссера Михаила Локшина стал рекордным со времен фильма «Вызов» с предпродажами на сумму 49,36 миллиона рублей, передает «Радиоточка НСН».
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