«Самый сложный фильм!»: Алексей Герман-младший о премьере «Воздуха» и отзывах

Режиссер Алексей Герман-младший в интервью НСН признался, что еще не читал отзывы о его новом фильме «Воздух», назвав его самым эмоциональным в карьере.

Российская премьера фильма «Воздух», рассказывающего о судьбе девушек-летчиц во время Великой Отечественной войны, состоится 18 января. Телеведущая Ксения Собчак, побывавшая на предпоказе картины, восхитилась фильмом, назвав его «нашим ответом» главному военному голливудскому хиту «На Западном фронте без перемен».