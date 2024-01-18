«Самый сложный фильм!»: Алексей Герман-младший о премьере «Воздуха» и отзывах
Алексей Герман сказал в эфире НСН, что потратил на картину шесть лет, чтобы наполнить ей сердца зрителей. отметив, что еще не слышал о восторгах Ксении Собчак.
Режиссер Алексей Герман-младший в интервью НСН признался, что еще не читал отзывы о его новом фильме «Воздух», назвав его самым эмоциональным в карьере.
Российская премьера фильма «Воздух», рассказывающего о судьбе девушек-летчиц во время Великой Отечественной войны, состоится 18 января. Телеведущая Ксения Собчак, побывавшая на предпоказе картины, восхитилась фильмом, назвав его «нашим ответом» главному военному голливудскому хиту «На Западном фронте без перемен».
«Нет, я не читал отзывы, а что пишут? Если идут хорошие отзывы, то мы очень рады. Мы очень хотели сделать хороший, искренний фильм, очень старались. Это самый сложный, самый эмоциональный и самый затратный фильм в нашей карьере. Мы потратили огромное количество времени, чтобы люди верили в судьбу девочек-летчиц, сострадали, переживали и выходили с наполненным сердцем. Мы страшно устали, мы очень тяжело заканчивали фильм, потратили на него пять или шесть лет жизни. Пока я не готов к буму, я сейчас приехал в Питер, а у нас протекла крыша после премьеры», - сказал Герман.
Помимо картины в целом Ксения Собчак отметила актрису Анастасию Талызину, сравнив ее с главной героиней «Игры престолов», а роль Сергея Безрукова и вовсе назвала лучшей в его карьере. Кроме того, на закрытой премьере, состоявшейся в кинотеатре «Октябрь» 16 января, были замечены министр культуры Ольга Любимова, Константин Эрнст, Константин Хабенский, Александр Цыпкин и другие известные люди, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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