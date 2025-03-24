«Ради кино готова на все»: Анна Пересильд о роли Алисы и полете в космос

«Самое ценное в этом проекте то, что это моя любимая сказка и я всегда мечтала сыграть Алису. Получается, что моя мечта сбылась. При этом у нас была очень крутая команда, крутые партнеры, этот каст – что-то невероятное! У меня было не так много проектов, но Алиса – это очень большая роль, я там практически постоянно в кадре», - сказала актриса.

Дочь Юлии Пересильд также призналась, что ради кино может сделать все, что угодно, правда, предложения слетать в космос, как ее маме во время съемок в «Вызове», пока не поступало.

«Я ради роли готова на все. Правда, пока предложения слетать в космос не было. Если это крутой сценарий и режиссер, как тут не согласиться? Я очень люблю кино и готова для него на все», - заверила актриса.

В мюзикле «Алиса в стране чудес» помимо Анны Пересильд задействованы Милош Бикович, Паулина Андреева, Ирина Горбачёва, Сергей Бурунов и другие звезды. При этом дата выхода картины на экран пока не известна.

Заслуженная артистка России, актриса театра и кино Юлия Пересильд ранее рассказывала «Культурному гиду НСН» о роли молодой Бабы-яги в блокбастере «Финист. Первый богатырь», а также о своей рок-группе «Мандрагора».

