«Ради кино готова на все»: Анна Пересильд о роли Алисы и полете в космос
15-летняя Анна Пересильд сказала, что всегда мечтала сыграть главную роль в своей любимой сказке, признавшись, что ради кино готова повторить полет в космос своей мамы Юлии Пересильд.
Актриса Анна Пересильд назвала самой большой ролью в карьере Алису в фэнтези Юрия Хмельницкого «Алиса в стране чудес».
В Москве вечером 24 марта проходит церемония вручения Национальной кинематографической премии «Ника», на которой присутствует специальный корреспондент НСН. 15-летняя Пересильд назвал эту роль исполнением мечты.
«Самое ценное в этом проекте то, что это моя любимая сказка и я всегда мечтала сыграть Алису. Получается, что моя мечта сбылась. При этом у нас была очень крутая команда, крутые партнеры, этот каст – что-то невероятное! У меня было не так много проектов, но Алиса – это очень большая роль, я там практически постоянно в кадре», - сказала актриса.
Дочь Юлии Пересильд также призналась, что ради кино может сделать все, что угодно, правда, предложения слетать в космос, как ее маме во время съемок в «Вызове», пока не поступало.
«Я ради роли готова на все. Правда, пока предложения слетать в космос не было. Если это крутой сценарий и режиссер, как тут не согласиться? Я очень люблю кино и готова для него на все», - заверила актриса.
В мюзикле «Алиса в стране чудес» помимо Анны Пересильд задействованы Милош Бикович, Паулина Андреева, Ирина Горбачёва, Сергей Бурунов и другие звезды. При этом дата выхода картины на экран пока не известна.
Заслуженная артистка России, актриса театра и кино Юлия Пересильд ранее рассказывала «Культурному гиду НСН» о роли молодой Бабы-яги в блокбастере «Финист. Первый богатырь», а также о своей рок-группе «Мандрагора».
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