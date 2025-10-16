Трамп пригрозил уничтожить ХАМАС в случае нарушения мирной сделки

Президент США Дональд Трамп заявил, что у Вашингтона не останется иного выбора, кроме как уничтожить движение ХАМАС, если его представители продолжат убивать людей в Газе в нарушение достигнутых договоренностей. Об этом он сообщил в своей социальной сети Truth Social.

Американский лидер подчеркнул, что подобные действия будут рассматриваться как нарушение условий мирной сделки и потребуют жесткого ответа, отмечает RT.

Вероломный Нетаньяху: Сохранение мира между Израилем и ХАМАС оценили в 10%

Ранее Трамп сообщил, что 9 октября Израиль и палестинское движение ХАМАС достигли договоренности о реализации первой фазы мирного плана по урегулированию конфликта в секторе Газа.

По словам президента, в рамках первого этапа соглашения ХАМАС должен освободить израильских заложников, а Израиль — отвести войска до согласованной линии внутри сектора и выпустить сотни палестинцев из тюрем, включая осужденных на пожизненные сроки за терроризм, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:Сектор ГазаИзраильХамасДональд Трамп

