Трамп пригрозил уничтожить ХАМАС в случае нарушения мирной сделки

Президент США Дональд Трамп заявил, что у Вашингтона не останется иного выбора, кроме как уничтожить движение ХАМАС, если его представители продолжат убивать людей в Газе в нарушение достигнутых договоренностей. Об этом он сообщил в своей социальной сети Truth Social.

Американский лидер подчеркнул, что подобные действия будут рассматриваться как нарушение условий мирной сделки и потребуют жесткого ответа, отмечает RT.