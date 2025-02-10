«Между даром и проклятием!»: Фильм «Авиатор» откроет киновселенную Водолазкина

Роман Евгения Водолазкина «Авиатор» больше других его произведений подходит для экранизации, однако вряд ли этот фильм повторит кассовый успех «Мастера и Маргариты», заявил в интервью НСН шеф-редактор «Яндекс Книг» Константин Мильчин.

Ранее стало известно, что фантастический фильм «Авиатор» по одноименному роману Водолазкина выйдет на экраны 20 ноября 2025 года. Режиссером картины выступил Егор Михалков-Кончаловский, главные роли сыграли Александр Горбатов. Константин Хабенский и Евгений Стычкин. Мильчин объяснил, чем интересна эта экранизация.

«Из всех книг Евгения Водолазкина "Авиатор", пожалуй, наиболее простая для экранизации вещь. Там есть большое количество ярких картин, которые уже при чтении представляются в экранизации. Учитывая, что там как минимум три временных пласта — детство в царской России, ранняя советская история и уже современная Россия 1990-х (по крайней мере, в оригинале книги) — то это интересная и амбициозная задача, например, для художников по костюмам, для тех, кто отвечает за съемки на открытом воздухе. Очень интересно посмотреть, как все это будет выглядеть», - сказал шеф-редактор.

Мильчин отметил, что не ждет от «Авиатора» успеха, сравнимого с триумфом фильма Михаила Локшина «Мастер и Маргарита», который заработал в прокате 2,3 млрд рублей.

«Как всегда у Водолазкина в основе картины находится идея некоторого дара, который по какой-то причине достается человеку зачастую против его воли. Дар, который превращается в проклятие — граница между даром и проклятием. Тем не менее, мне кажется, что все-таки рекорды “Мастера и Маргариты” этот фильм не побьет, потому что, к сожалению, роман “Авиатор” не до такой степени знают наизусть все граждане России (и многие граждане соседних стран, как в случае с “Мастером и Маргаритой”). Но, безусловно, продажи книги, ее прослушивание и прочтение на сервисах этот фильм, конечно же, поднимет», - отметил он.

При этом Мильчин призвал не спешить сравнивать «Авиатор» с фильмом по другому роману Водолазкина «Лавр», о съемках которого говорил сербский режиссер Эмир Кустурица.

«Что касается фильма Кончаловского: у нас есть дата премьеры, кадры со съемок. Мы знаем, что эта картина существует в каком-то виде. Кустурица же часто дает разнообразные обещания, но будут они выполнены или нет, мы не знаем», - заключил собеседник НСН.

Об экранизации романа Водолазкина «Авиатор» стало известно еще в апреле 2021 года. Тогда сообщалось, что над сценарием фильма будут работать братья Олег и Владимир Пресняковы, известные по фильму Кирилла Серебренникова «Изображая жертву». Осенью 2022-го Водолазкин говорил, что режиссером картины будет Данила Козловский, а премьера состоится в конце 2023 года. В ноябре 2024-го писатель отмечал, что работает над фильмом уже с Егором Кончаловским, а выйдет он в 2025 году, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

