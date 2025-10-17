СМИ: Путин и Трамп созвонились, пока Зеленский был в воздухе по пути в США
Заявление о том, что лидеры России и США Владимир Путин и Дональд Трамп договорились провести саммит в Венгрии - «неожиданное развитие» событий на фоне приезда президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон, сообщает Reuters.
Это произошло одновременно с тем, когда украинский лидер направляется в Белый дом, чтобы добиться увеличения военной поддержки, включая возможное предоставление дальнобойных наступательных ракет. Примирительная тональность Трампа после звонка с Москвой, по всей видимости, ставит под вопрос возможность такой поддержки в ближайшее время и усиливает опасения европейских стран относительно уступок США России, отмечает агентство.
Несмотря на разочарование из-за продолжающегося конфликта вокруг Украины, глава Белого дома после звонка отозвался о российском лидере с теплотой, пишет Politico.
Возможная встреча в Будапеште стала бы значительным успехом для российского лидера всего через несколько месяцев после его встречи с Трампом на Аляске, где президент США был встречен с красной ковровой дорожкой.
Телеканал CNN указывает на то, что Трамп не упомянул ракеты Tomahawk в своем сообщении в соцсети Truth Social по окончании разговора с Путиным.
Fox News обращает внимание, что президент США также не упомянул ни о каких военных поставках Киеву среди тем, которые он обсудил с Путиным. «Ранее на этой неделе Трамп сказал, что ему нужно поговорить с Путиным, чтобы понять, «хочет ли он, чтобы Tomahawk направлялись в его сторону», — отмечает телеканал.
Ранее Ушаков раскрыл детали разговора Путина и Трампа о «Томагавках» для Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
