Минэнерго России допустило строительство малых ГЭС в Афганистане
Министр энергетики России Сергей Цивилев сообщил о возможности реализации проектов по строительству малых гидроэлектростанций в Афганистане. Об этом говорится в сообщении ведомства по итогам его встречи с министром водных ресурсов и энергетики Афганистана Абдулом Латифом Мансуром.
В Минэнерго уточнили, что стороны обсудили перспективы расширения сотрудничества в сфере электроэнергетики, включая развитие малой генерации и создание новых объектов инфраструктуры, отмечает RT.
Переговоры прошли в рамках обсуждения путей укрепления энергетических связей между двумя странами.
Ранее главы МИД России и Афганистана Сергей Лавров и Амир Хан Муттаки подтвердили намерение проработать совместные энергопроекты, передает «Радиоточка НСН».
