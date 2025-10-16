Минэнерго России допустило строительство малых ГЭС в Афганистане

Министр энергетики России Сергей Цивилев сообщил о возможности реализации проектов по строительству малых гидроэлектростанций в Афганистане. Об этом говорится в сообщении ведомства по итогам его встречи с министром водных ресурсов и энергетики Афганистана Абдулом Латифом Мансуром.

В Минэнерго уточнили, что стороны обсудили перспективы расширения сотрудничества в сфере электроэнергетики, включая развитие малой генерации и создание новых объектов инфраструктуры, отмечает RT.