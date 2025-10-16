ВСУ атаковали подстанции в Курской области, часть жителей осталась без света
Часть потребителей в Рыльске и Беловском районе Курской области осталась без электроснабжения после ударов Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.
По его словам, украинские силы нанесли удар по подстанции в Рыльске вечером 16 октября. В результате были повреждены стена и окно соседнего дома, а также перебита газовая труба, отмечает RT.
Энергоснабжение в городе в основном восстановлено, за исключением нескольких многоквартирных домов, где продолжаются ремонтные работы.
Хинштейн также сообщил о двух ударах по подстанции в слободе Белой Беловского района, после которых без света остались около сорока населенных пунктов. Губернатор подчеркнул, что пострадавших нет и ситуация находится под его контролем, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Суд отменил штраф за неубранную за собакой мочу в Москве
- Минэнерго России допустило строительство малых ГЭС в Афганистане
- ВСУ атаковали подстанции в Курской области, часть жителей осталась без света
- В сердце Европы: Запад не посмеет арестовать Путина и обвинит Венгрию
- Трамп пригрозил уничтожить ХАМАС в случае нарушения мирной сделки
- В Госдуме назвали решение Эстонии по трассе Вярска – Саатсе проявлением русофобии
- «Игра мускулами»: Чем Трамп собрался напугать Путина в Венгрии
- Военкор РИА Новости Иван Зуев погиб в Запорожской области
- «Во мне умерла стриптизерша!»: Наталия Быстрова о роли в мюзикле «Москва от заката до рассвета»
- Ушаков раскрыл детали разговора Путина и Трампа о «Томагавках» для Украины
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru