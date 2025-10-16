ВСУ атаковали подстанции в Курской области, часть жителей осталась без света

Часть потребителей в Рыльске и Беловском районе Курской области осталась без электроснабжения после ударов Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

По его словам, украинские силы нанесли удар по подстанции в Рыльске вечером 16 октября. В результате были повреждены стена и окно соседнего дома, а также перебита газовая труба, отмечает RT.

Энергоснабжение в городе в основном восстановлено, за исключением нескольких многоквартирных домов, где продолжаются ремонтные работы.

Хинштейн также сообщил о двух ударах по подстанции в слободе Белой Беловского района, после которых без света остались около сорока населенных пунктов. Губернатор подчеркнул, что пострадавших нет и ситуация находится под его контролем, передает «Радиоточка НСН».

