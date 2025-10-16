Военкор РИА Новости Иван Зуев погиб в Запорожской области
Военный корреспондент РИА Новости Иван Зуев погиб при выполнении редакционного задания в Запорожской области. Его коллега Юрий Войткевич получил серьезное ранение.
По данным агентства, инцидент произошел в результате удара украинского беспилотника. От полученных ранений Зуев скончался на месте.
Иван Зуев на протяжении нескольких лет работал в РИА Новости. Его профессионализм неоднократно отмечался ведомственными и государственными наградами. В марте журналист был удостоен благодарности президента России.
Юрий Войткевич также много лет трудится в РИА Новости, освещая события в зонах вооруженных конфликтов. Он награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, передает «Радиоточка НСН».
