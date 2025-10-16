Военкор РИА Новости Иван Зуев погиб в Запорожской области

Иван Зуев на протяжении нескольких лет работал в РИА Новости. Его профессионализм неоднократно отмечался ведомственными и государственными наградами. В марте журналист был удостоен благодарности президента России.

Юрий Войткевич также много лет трудится в РИА Новости, освещая события в зонах вооруженных конфликтов. Он награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, передает «Радиоточка НСН».

