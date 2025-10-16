Военкор РИА Новости Иван Зуев погиб в Запорожской области

Военный корреспондент РИА Новости Иван Зуев погиб при выполнении редакционного задания в Запорожской области. Его коллега Юрий Войткевич получил серьезное ранение.

По данным агентства, инцидент произошел в результате удара украинского беспилотника. От полученных ранений Зуев скончался на месте.

Раненный при обстреле в ЛНР военкор «Звезды» Гольдин умер в больнице

Иван Зуев на протяжении нескольких лет работал в РИА Новости. Его профессионализм неоднократно отмечался ведомственными и государственными наградами. В марте журналист был удостоен благодарности президента России.

Юрий Войткевич также много лет трудится в РИА Новости, освещая события в зонах вооруженных конфликтов. Он награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
