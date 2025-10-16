Актер из сериала «Великолепный век» умер на 91-м году жизни

Известный турецкий актер Ариф Эркин Гюзельбейоглу, прославившийся ролью Пири Мехмета Паши в сериале «Великолепный век», скончался в Турции на 91-м году жизни. О его смерти сообщил телеканал Habertürk со ссылкой на сына артиста.

Причина смерти не уточняется. По данным телеканала, в сентябре актер отметил свой 90-летний юбилей.