Актер из сериала «Великолепный век» умер на 91-м году жизни

Известный турецкий актер Ариф Эркин Гюзельбейоглу, прославившийся ролью Пири Мехмета Паши в сериале «Великолепный век», скончался в Турции на 91-м году жизни. О его смерти сообщил телеканал Habertürk со ссылкой на сына артиста.

Причина смерти не уточняется. По данным телеканала, в сентябре актер отметил свой 90-летний юбилей.

Звезда Голливуда Дайан Китон умерла в возрасте 79 лет

Карьера Гюзельбейоглу в театре началась, когда ему было 15 лет. Помимо работы в кино и сериалах, он более 30 лет посвятил архитектуре, работая при мэрии Стамбула.

Похороны артиста запланированы на субботу в Стамбуле, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АктерСмерть

Горячие новости

Все новости

партнеры