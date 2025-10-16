Суд отменил штраф за неубранную за собакой мочу в Москве

В Москве суд отменил административный штраф, ранее выписанный владелице собаки за якобы неубранные экскременты питомца в общественном месте. Основанием для оспаривания послужили спорные доказательства и заявления хозяйки животного о предвзятости, сообщает RT.

Первоначальное постановление о штрафе в размере 1,5 тысячи рублей было вынесено после жалобы местной активистки, неоднократно вступавшей в конфликты с собаководами. Владелица собаки по кличке Зефирка, Надежда, заявила, что единственным доказательством нарушения стали кадры видеонаблюдения, на которых животное поднимает лапу у куста. По словам женщины, запись не подтверждает факта самого правонарушения.