Суд отменил штраф за неубранную за собакой мочу в Москве
В Москве суд отменил административный штраф, ранее выписанный владелице собаки за якобы неубранные экскременты питомца в общественном месте. Основанием для оспаривания послужили спорные доказательства и заявления хозяйки животного о предвзятости, сообщает RT.
Первоначальное постановление о штрафе в размере 1,5 тысячи рублей было вынесено после жалобы местной активистки, неоднократно вступавшей в конфликты с собаководами. Владелица собаки по кличке Зефирка, Надежда, заявила, что единственным доказательством нарушения стали кадры видеонаблюдения, на которых животное поднимает лапу у куста. По словам женщины, запись не подтверждает факта самого правонарушения.
Надежда подчеркнула, что намерена обжаловать штраф в Симоновском районном суде, считая его несправедливым. Она расценила инцидент как прецедент, позволяющий штрафовать владельцев животных без достаточных оснований, и пообещала довести дело до конца.
Также хозяйка сообщила, что ее питомец — стаффордширский терьер, привезенный по программе «Звездный пес» после списания со службы в Китае. Она охарактеризовала собаку как доброго и неагрессивного пса, который ладит даже с кошками, передает «Радиоточка НСН».
