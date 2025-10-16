В Госдуме назвали решение Эстонии по трассе Вярска – Саатсе проявлением русофобии

Решение правительства Эстонии закрыть движение по автодороге Вярска – Саатсе, часть которой проходит по российской территории, является очередным проявлением прибалтийской русофобии. Об этом в комментарии «Газете.Ru» заявил заместитель председателя комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Михаил Матвеев.

Парламентарий отметил, что антироссийская политика остается «родимым пятном» стран Балтии и, по его мнению, вряд ли изменится в обозримом будущем.