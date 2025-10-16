В Госдуме назвали решение Эстонии по трассе Вярска – Саатсе проявлением русофобии
Решение правительства Эстонии закрыть движение по автодороге Вярска – Саатсе, часть которой проходит по российской территории, является очередным проявлением прибалтийской русофобии. Об этом в комментарии «Газете.Ru» заявил заместитель председателя комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Михаил Матвеев.
Парламентарий отметил, что антироссийская политика остается «родимым пятном» стран Балтии и, по его мнению, вряд ли изменится в обозримом будущем.
Он добавил, что России следует готовиться к продолжению подобных недружественных шагов и развивать собственную инфраструктуру, чтобы не зависеть от политической конъюнктуры соседних государств.
Матвеев подчеркнул, что особенно уязвимым регионом в этом контексте остается Калининград, который не имеет сухопутного сообщения с основной территорией России, передает «Радиоточка НСН».
