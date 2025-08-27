«Актеры плачут!»: Сергей Жуков о своем театральном дебюте в мюзикле
«Ты у меня одна» станет первым мюзиклом из трех запланированных, рассказал НСН Сергей Жуков, а Григорий Заславский заявил, что у Жукова нет права на ошибку.
Лидер группы «Руки Вверх» Сергей Жуков признался НСН, что его мюзикл «Ты у меня одна» находится на начальных этапах репетиций, на которых актеры даже плачут, читая сценарий.
Жуков ранее рассказал, что главную роль в его мюзикле исполнит 15-летний сын музыканта Энджел Жуков. По словам Жукова, он много лет писал и собирал песни с надеждой использовать их в большом проекте. Музыкант рассказал, что выход на сцену станет для него театральным дебютом.
«Для моего сына это выступление не будет театральным дебютом. Он уже около шести лет служит в Детском музыкальном театре юного актера. В «Ты у меня одна» — это его большая роль в большом (двухчасовом) музыкальном произведении. История очень внутренняя, очень глубокая, поэтому это вдвойне для нас ответственно и переживательно. Выход на сцену в этом спектакле станет для меня неким дебютом. Тем более, я тут выступаю еще и как автор, продюсер, человек, который придумал саму идею и вынашивал ее много лет. Я выбрал для себя небольшую, но важную роль. Не буду сейчас раскрывать ее, но могу сказать, что, конечно же, я буду петь», — сказал собеседник НСН.
Он также рассказал, что репетиции мюзикла проходят ежедневно, но пока артисты только знакомятся с материалом и дают волю чувствам и эмоциям. В сентябре планируется отработка спектакля с технической стороны.
«Репетиции идут каждый день. Режиссер Нина Чусова вместе с большой труппой губернского театра каждый день находятся в творческом процессе. Мы сейчас на том этапе, когда зарождается самое главное, сбивается основное. Детали мы начнем уже оттачивать сентябре. Сейчас нам очень сложно, потому что произведение получилось очень трогательным. Даже на репетициях все немножечко поддались этому настроению. Пока еще очень много эмоций, люди даже плачут, переживая за своих героев. Это на этапе еще начальных репетиций. Сейчас очень хороший, приятный, добрый момент, дальше пойдет уже не столько творчество, сколько техника», — поделился музыкант.
Жуков анонсировал еще два больших мюзикла, которые увидят свет в 2026 году. Один из них будет посвящен юбилею группы «Руки Вверх», а второй - выходу третьего сезона сериала «Плакса».
«Я создал компанию, которая будет заниматься непосредственно мюзиклами, большими шоу и представлениями. Мы сейчас разрабатываем целых три огромных мюзикла. И вот «Ты у меня одна» — это наша первая ласточка. Два следующих мюзикла запланированы на 2026 год. Это будут два больших события для всей страны. Один мюзикл будет приурочен к 30-летнему юбилею группы «Руки Вверх». Второй будет приурочен к выходу третьего сезона нашего сериала «Плакса», — заключил артист.
Театральный критик, ректор ГИТИСа Григорий Заславский, в свою очередь, назвал мюзикл хорошо просчитываемой коммерческой историей.
«Все, кто работал с Жуковым в последние годы, а в частности сейчас с ним работает Михаил Швыдкой, говорят о том, что он — замечательный мелодист. Жанр мюзикла — такая штука, которая помимо всего прочего требует того, чтобы зрители после представления насвистывали, напевали понравившийся им номер. Хорошие номера потом уходят в народ. Я искренне желаю Жукову успеха, потому что в мюзикле есть важный момент: неуспех одного может привести к падению интереса к последующим. Это очень бизнесовая история: если падает акция одной компании, то рынок тут же реагирует падением и в других сегментах. Это очень коммерчески просчитываемая вещь. Если же людям понравится, то они придут и во второй, и в третий раз», — сказал собеседник НСН.
Он выразил уверенность, что Жуков хорошо просчитал все риски проекта.
«Мюзикл Сергея Жукова получил один из самых больших грантов Президентского фонда культурных инициатив. Думаю, что Жуков вынашивал этот проект не один год. Он, как опытный артист, имеет хорошую бизнес-модель, которая необходима для мюзикла. Это отличает мюзикл от любого другого спектакля, который можно сыграть полтора раза, и он останется частью легенды истории мирового театра. Так, например, было со спектаклем «Победа над солнцем», где было 48 зрителей, к концу спектакля осталось еще меньше. Однако эта постановка считается одним из главных спектаклей мирового авангарда», — заключил Заславский.
В центре истории мюзикла «Ты у меня одна» находится мальчик, который всю войну ищет свою маму, угнанную фашистами. Как ранее отмечал Жуков, современное поколение детей и подростков, к сожалению, очень мало знает о героях той войны, поэтому ему важно рассказать об этом через спектакль. Премьеры мюзикла состоятся 16 и 17 октября на большой сцене Московского губернского театра. Режиссером выступает Нина Чусова, хореографом будет Сергей Мандрик, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
