Он выразил уверенность, что Жуков хорошо просчитал все риски проекта.

«Мюзикл Сергея Жукова получил один из самых больших грантов Президентского фонда культурных инициатив. Думаю, что Жуков вынашивал этот проект не один год. Он, как опытный артист, имеет хорошую бизнес-модель, которая необходима для мюзикла. Это отличает мюзикл от любого другого спектакля, который можно сыграть полтора раза, и он останется частью легенды истории мирового театра. Так, например, было со спектаклем «Победа над солнцем», где было 48 зрителей, к концу спектакля осталось еще меньше. Однако эта постановка считается одним из главных спектаклей мирового авангарда», — заключил Заславский.

В центре истории мюзикла «Ты у меня одна» находится мальчик, который всю войну ищет свою маму, угнанную фашистами. Как ранее отмечал Жуков, современное поколение детей и подростков, к сожалению, очень мало знает о героях той войны, поэтому ему важно рассказать об этом через спектакль. Премьеры мюзикла состоятся 16 и 17 октября на большой сцене Московского губернского театра. Режиссером выступает Нина Чусова, хореографом будет Сергей Мандрик, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

