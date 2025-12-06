МО: ВС РФ поразили «Кинжалом» объекты ВПК Украины

Российские военные поразили аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины и объекты энергетики, обеспечивающие их работу. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Атакованный ВСУ танкер «Kairos» сел на мель вблизи Болгарии

В ведомстве добавили, что кроме того, ВС РФ ударили по портовой инфраструктуре, используемой в интересах ВСУ. По данным Минобороны, для поражения объектов российские войска применили в том числе беспилотники дальнего действия.

Ранее Тelegram-канал «Военный осведомитель» сообщил, что Россия подняла в воздух девять бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-95МС и три бомбардировщика-ракетоносца Ту-160.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Министерство обороны РФ
ТЕГИ:ОружиеУкраинаЭнергетикаВСУМинобороны РФ

Горячие новости

Все новости

партнеры