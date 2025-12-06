МО: ВС РФ поразили «Кинжалом» объекты ВПК Украины
Российские военные поразили аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины и объекты энергетики, обеспечивающие их работу. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
В ведомстве добавили, что кроме того, ВС РФ ударили по портовой инфраструктуре, используемой в интересах ВСУ. По данным Минобороны, для поражения объектов российские войска применили в том числе беспилотники дальнего действия.
Ранее Тelegram-канал «Военный осведомитель» сообщил, что Россия подняла в воздух девять бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-95МС и три бомбардировщика-ракетоносца Ту-160.
