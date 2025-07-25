Бабайка лучше: Сергей Жуков объяснил, почему его игрушка интереснее Лабубу

Бабайка понравится детям, потому что это оригинальный персонаж, заявил НСН Сергей Жуков, а Александр Смирнов добавил, что рынку игрушек не стоит бояться Лабубу.

Игрушки Бабайка понравятся детям, но никто не ставит цель вытеснить иностранные Лабубу с рынка, рассказал НСН лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков.

Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко возмутилась внешним видом игрушки Лабубу. Она задалась вопросом – где же российские креативные товары? Сенатор предложила предпринимателям активнее работать в этой сфере. Жуков, который ранее анонсировал выпуск фильма о сказочном существе Бабайке и игрушки в образе персонажа, рассказал о работе над ней.

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«Мои дети уже точно обожают Бабайку, мы проводим наши вечера за творчеством, креативом, придумываем его. Это оригинальный персонаж, которого еще не было, это не герой сказок, которого все юзают, не Чебурашка и не Баба-яга. У нас нет никакой задачи стать какими-то Лабубу, соревноваться с кем-либо мы не собираемся. Мы делаем совершенно новую историю, героя, за которого хочется переживать, с кем хочется путешествовать. Это будет большая мультивселенная с книгами, мультсериалами, музыкальными альбомами. Про игрушки мы думаем в последнюю очередь, но их, конечно полюбят дети. Мы хотим сделать что-то российское и классное», — рассказал он.

В свою очередь, директор розничной сети Toy.ru Александр Смирнов заявил НСН, что Лабубу некорректно сравнивать с детскими игрушками, потому что этот тренд задали взрослые, а в России уже есть продукты, которые завоевали популярность во всем мире.

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«Лабубу — это не игрушка, а тренд, который был запущен взрослыми и подростками, а не детьми. Мы же не сравниваем, почему у нас нет модных домов уровня Dior или Louis Vetton. В мире нет и аналогов, которые могут поспорить с Lego, это разные плоскости. У нас много брендов, которые распространились по всему миру. Чебурашка — самый известный и даже ностальгичный пример, но я его не видел нигде, кроме Японии. “Машу и Медведя” знают везде, мультипликация пользуется популярностью. Доля продаж игрушек, которые реализуются по лицензиям на авторские права от отечественных персонажей, с каждым годом только растет», — заключил собеседник НСН.

Ранее президент Ассоциации сервисных компаний электронной торговли «ЦифроТоргГлобал» Алексей Кременсков рассказал в эфире НСН, когда россияне прекратят скупать Лабубу.

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ФОТО: ТАСС/ Сергей Булкин
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